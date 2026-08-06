Rafa Alkorta spricht über das Verhältnis zwischen Kylian Mbappé und Vinícius Júnior

Das fehlende Verständnis und die mangelnde Harmonie auf dem Platz zwischen Real Madrids Offensivführern Kylian Mbappé und Vinícius Júnior sind zu einem der größten Probleme der Mannschaft geworden. Wie Goal.com berichtet, erklärte der ehemalige Verteidiger des Klubs, Rafa Alkorta, offen, dass die Ursache nicht in der Qualität der Spieler, sondern in ihren persönlichen Ambitionen liege. Goal.com berichtet darüber.

Das Ego-Problem und die fehlende Verbindung auf dem Platz

Seit der französische Angreifer 2024 ins Santiago Bernabéu wechselte, funktioniert das Zusammenspiel der beiden Stars nicht so effektiv wie erwartet und sorgt für zahlreiche Diskussionen. In der Sendung El Larguero des Fernsehsenders Cadena SER bewertete Rafa Alkorta die Situation kritisch. Seinen Worten zufolge ist das größte Hindernis das übersteigerte Ego der Spieler.

Alkorta betonte, dass er solche Situationen während seiner aktiven Laufbahn noch nie erlebt habe. Trotz Mbappés rund 50 Saisontoren sei es eine Tatsache, dass die beiden nicht vollständig miteinander harmonieren. Nach Ansicht des Experten fehlt den Spielern nicht nur im Umgang mit dem Ball, sondern auch bei ihren Bewegungen ohne Ball die nötige Chemie.

José Mourinhos Aufgabe und neue Hoffnungen

Der ehemalige Verteidiger äußerte die Hoffnung, dass der neue Cheftrainer José Mourinho die beiden Angreifer dazu bringen kann, effektiv auf einer Linie zu agieren. Laut Alkorta muss der portugiesische Trainer das schaffen, woran seine Vorgänger gescheitert sind, und die von Vinícius geforderte strikte Disziplin durchsetzen.

Zudem wurde bekannt, dass die Verhandlungen über eine Verlängerung des derzeit bis 2027 laufenden Vertrags von Vinícius Júnior bei Real Madrid zuletzt intensiviert wurden. Die Parteien sollen einer Einigung nahe sein. Das dürfte die Fans freuen und sich positiv auf die mentale Verfassung des Spielers auswirken.

Neue Vorbereitung auf die Saison

Real Madrid bereitet sich derzeit intensiv auf die neue Saison vor. Am Samstag bestreitet die Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Ferencváros. Vier Tage später tritt sie gegen Deportivo La Coruña an.

Die Königlichen starten am 22. August auswärts im Stadion von Espanyol in ihre La-Liga-Saison 2026/27. José Mourinho plant, diese Spiele als gute Gelegenheit zu nutzen, um das Zusammenspiel zwischen Mbappé und Vinícius Júnior zu verbessern.