Perfektes Spiel von Real Madrid: Mourinho erklärt, wie seine taktischen Kniffe funktionierten

Nach dem 4:1-Heimsieg gegen den FC Sevilla in der spanischen La Liga äußerte sich der Trainer von Real Madrid , José Mourinho , auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Kylian Mbappés Doppelpack sowie die Traumtore von Arda Güler und Yan Diomande unterstrichen erneut die herausragende Form der „Königlichen“.

„Drei Wechsel vorgenommen und es hat sich ausgezahlt“: Die Taktik des Trainers

Der Coach von Real Madrid Zone sprach im Interview über die personellen Veränderungen und die Disziplin auf dem Platz:

Druck ab der ersten Minute: „Wir haben von der ersten Minute an sehr gut und diszipliniert gespielt. Der Beginn gegen die AS Rom am letzten Spieltag lief nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten;

3 Änderungen in der Aufstellung: Genau diesen Fehler wollten wir heute korrigieren, indem wir drei neue Spieler in die Startelf brachten – diese taktische Entscheidung hat sich voll ausgezahlt;

Echter Teamgeist: In allen drei Spielen nach der Länderspielpause hat unser Team eine würdige und konstante Leistung gezeigt. Auch wenn das Spiel gegen die Roma sehr schwierig war, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Heute lief alles perfekt. Das ist eine echte Mannschaft!“, so der portugiesische Experte.

Vor Leipzig und dem Clásico: Das intensive Programm der Madrilenen

Der deutliche Sieg über Sevilla gibt den Madrilenen Rückenwind für die kommenden entscheidenden Partien:

UEFA Champions League (21. Oktober): Die Schützlinge von José Mourinho empfangen am 21. Oktober im heimischen Santiago Bernabéu den unangenehmen deutschen Gegner RB Leipzig ;

El Clásico (25. Oktober): Am 25. Oktober richtet sich der Blick der Welt auf das wichtigste Spiel der Saison: das unerbittliche Derby zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid im Camp Nou.

Die vier Tore gegen Sevilla und das Zusammenspiel des Angriffs waren ein deutliches Signal des Madrider Giganten vor dem kommenden Clásico.