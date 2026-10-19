Monza – Cagliari: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der italienischen Serie A zwischen Monza und Cagliari beginnt am 19. Oktober um 21:30 Uhr (Ortszeit).
Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Monza Startelf: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kouadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.
Monza Ersatzbank: 6. Antov V., 24. Bacuna A., 26. Ciurria P., 21. Colombo L., 28. Colpani A., 10. Cutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mute M., 16. Ngonge C., 43. Struna A., 20. Thiam D.
Monza Cheftrainer: Juric I.
Cagliari Startelf: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendy P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.
Cagliari Ersatzbank: 24. Aurelio G., 20. Cervo R., 14. Deiola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Linetty K., 79. Massolin Y., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.
Cagliari Cheftrainer: Pisacane F.
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