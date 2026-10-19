Monza – Cagliari: Aufstellungen und Liveticker

·63·Sport
Monza – Cagliari: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der italienischen Serie A zwischen Monza und Cagliari beginnt am 19. Oktober um 21:30 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Monza Startelf: 1. Tornkvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglichidze S., 60. Kouadio E., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Monza Ersatzbank: 6. Antov V., 24. Bacuna A., 26. Ciurria P., 21. Colombo L., 28. Colpani A., 10. Cutrone P., 90. Folorunsho M., 11. Forson O., 80. Mute M., 16. Ngonge C., 43. Struna A., 20. Thiam D.

Monza Cheftrainer: Juric I.

Cagliari Startelf: 1. Caprile E., 8. Adopo M., 70. Maldini D., 31. Mendy P., 26. Mina Y., 18. Nzola M., 33. Obert A., 2. Pedro J., 15. Rodriguez J., 4. Romano A., 6. Winks H.

Cagliari Ersatzbank: 24. Aurelio G., 20. Cervo R., 14. Deiola A., 39. Fadera A., 10. Fazzini J., 21. Gagliardini R., 9. Kevin, 22. Kofler R., 27. Linetty K., 79. Massolin Y., 23. Radunovic B., 12. Sherri A., 28. Sugawara Y., 32. Sulev I.

Cagliari Cheftrainer: Pisacane F.

Live-Ticker2-0 LIVE
62
Cagliari führt den Eckball kurz aus. Der Ball wird zum Nebenmann gespielt.
61
Cagliari holt eine Ecke heraus. Ihren Gegnern droht der nächste gefährliche Angriff.
55
Paul Mendy (Cagliari) steigt nach einer Ecke höher als sein Gegenspieler, köpft den Ball aber am Tor vorbei.
54
Cagliari hat die Chance, nach einer Ecke ein Tor zu erzielen.
54
Jay Robinson (Monza) zieht aus der Distanz ab, aber sein Schuss wird geblockt.
53🔁
Ein Wechsel wird vorbereitet. Alieu Fadera (Cagliari) kommt ins Spiel und ersetzt M'Bala Nzola.
51
Dany Mota (Monza) schießt flach auf die Tormitte, aber der Torwart fängt den Ball mühelos ab.
51
Gustavo Varela (Monza) startet zu früh, und der Linienrichter hebt die Fahne für Abseits.
49
Adam Obert (Cagliari) schießt aus dem Strafraum aufs Tor, aber die Abwehrspieler klären den Ball gut.
49
Harry Winks (Cagliari) begeht ein Foul, und Andrea Calzavara pfeift das Vergehen ab.
472-0
Tor - 2:0! Foe Ondoa passt zu Gustavo Varela (Monza), der aus kurzer Distanz ins untere linke Eck trifft und dem Torwart keine Chance lässt.
46
Alles ist bereit für den Beginn der zweiten Halbzeit.
45+2
Erste Halbzeit beendet.
45
1 Minute Nachspielzeit.
42
Alessandro Romano (Cagliari) zieht ab, aber der Ball verfehlt das Tor und geht ins Aus.
391-0
Tor - 1:0! Dany Mota passt zu Eddie Cuadrio (Monza), der aus kurzer Distanz per Flachschuss trifft und dem Torhüter keine Chance lässt.
36
Alessandro Romano (Cagliari) begeht ein Foul. Andrea Calzavara unterbricht das Spiel und trifft eine Entscheidung.
35
Cagliari führt den Eckstoß kurz aus.
34
Gute Klärungsaktion des Verteidigers bedeutet, dass die Ecke für Cagliari nichts einbringt. Jetzt führt Cagliari einen Eckball aus.
27
Paul Mendy (Cagliari) schoss aufs Tor, aber der Torwart konnte den Ball abwehren.
20
M'Bala Nzola (Cagliari) nimmt einen genauen Pass im Strafraum an und zieht direkt wuchtig auf die Tormitte ab. Noel Törnqvist pariert den Ball mit einer starken Parade. Was für eine Rettungstat!
17
Der Torhüter pariert den Schuss von Dani Mota (Monza) mit einer Glanzparade, der Ball wäre sonst im linken Eck eingeschlagen.
16
Alessandro Romano (Cagliari) zieht aus der Distanz ab, aber der Ball geht knapp über die Latte.
13
Foe Ondoa (Monza) versuchte eine Flanke in den Strafraum, aber sein Versuch wurde geblockt.
8
João Pedro (Cagliari) setzt sich im Kopfballduell gegen den Verteidiger durch und köpft den Ball nach einer Ecke aufs Tor, doch sein Schuss aus dem Strafraum geht knapp am rechten Pfosten vorbei.
7
Cagliari führt den Eckstoß aus.
6
Andrea Calzavara sieht die Szene genau und entscheidet auf Foulspiel von Andrea Carboni (Monza).
5
Samuele Birindelli (Monza) nimmt den Ball nahe der Strafraumgrenze an und zieht ab, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.
3
Juan Rodríguez (Cagliari) unterläuft ein schwerer Fehler und Andrea Calzavara pfeift ab.
1
Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!
21:32
Die Spieler sind auf dem Platz und Cagliari stößt an.
21:30
Andrea Calzavara wurde zum Schiedsrichter für dieses Spiel ernannt.
21:30
Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.
21:30
Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des kommenden Spiels. Wir werden versuchen, Ihnen das Geschehen auf dem Platz so genau wie möglich zu vermitteln. Wir wünschen Ihnen viel Spaß.
MonzaCagliariSerie AItalienFußball
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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