Tor-Spektakel am 8. Spieltag der Serie A: Torino bricht den Widerstand von Monza

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Tor-Spektakel am 8. Spieltag der Serie A: Torino bricht den Widerstand von Monza

In einer weiteren Begegnung des 8. Spieltags der italienischen Serie A empfing der Turiner Torino den Klub aus Monza. In einem intensiven und hart umkämpften Spiel, das für die Fans zu einem wahren Tor-Spektakel wurde, sicherten sich die Gastgeber einen hart erkämpften 3:2-Sieg.

Dieser Erfolg ermöglichte es den Turinern, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Spielverlauf: Führung und schnelle Antwort der Gäste

Die Partie begann zunächst mit einer leichten Überlegenheit der Gastgeber:

  • Das erste Tor: In der 39. Minute eröffnete Kiyan Fitz-Jim mit einem präzisen Schuss den Torreigen und brachte Torino in Führung (1:0);

  • Schneller Ausgleich nach der Pause: Die Gäste kamen entschlossen aus der Kabine und antworteten bereits in der 47. Minute – Gustavo Varela traf zum Ausgleich und brachte neue Spannung in die Partie (1:1).

Die entscheidenden Treffer: Belgali und Vlašić sichern den Sieg

Nach dem Gegentreffer erhöhten die Turiner wieder den Druck:

  • Erneute Führung: In der 61. Minute erzielte Rafik Belgali den zweiten Treffer für die Gastgeber und brachte sein Team wieder in Front (2:1);

  • Vlašićs wichtiges Tor: In der 72. Minute baute der erfahrene kroatische Mittelfeldspieler Nikola Vlašić die Führung auf zwei Tore aus und legte damit den Grundstein für den Sieg (3:1);

  • Spannung in der Schlussphase: In der Nachspielzeit (90.) erzielte Patterson den zweiten Treffer für Monza und verkürzte den Rückstand, doch die verbleibende Zeit reichte den Gästen nicht mehr aus, um die Niederlage abzuwenden (3:2).

Tabellensituation: Torino klettert auf den 8. Platz

Die gewonnenen 3 Punkte verbesserten die Position der Turiner:

  • Torino: Erhöhte die Punktzahl auf 13 und kletterte in der Tabelle der Serie A auf den 8. Platz; Monza:

  • bleibt mit 7 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Spielbericht:

Serie A. 8. Spieltag

Torino – Monza 3:2

Tore:

  • Kiyan Fitz-Jim 39., Rafik Belgali 61., Nikola Vlašić 72. – Gustavo Varela 47., Patterson 90. Kiyan Fits-Jim 39, Rafik Belgali 61, Nikola Vlashich 72 — Gustavo Varela 47, Patterson 90.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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