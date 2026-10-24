Tor-Spektakel am 8. Spieltag der Serie A: Torino bricht den Widerstand von Monza

In einer weiteren Begegnung des 8. Spieltags der italienischen Serie A empfing der Turiner Torino den Klub aus Monza. In einem intensiven und hart umkämpften Spiel, das für die Fans zu einem wahren Tor-Spektakel wurde, sicherten sich die Gastgeber einen hart erkämpften 3:2-Sieg.

Dieser Erfolg ermöglichte es den Turinern, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Spielverlauf: Führung und schnelle Antwort der Gäste

Die Partie begann zunächst mit einer leichten Überlegenheit der Gastgeber:

Das erste Tor: In der 39. Minute eröffnete Kiyan Fitz-Jim mit einem präzisen Schuss den Torreigen und brachte Torino in Führung (1:0);

Schneller Ausgleich nach der Pause: Die Gäste kamen entschlossen aus der Kabine und antworteten bereits in der 47. Minute – Gustavo Varela traf zum Ausgleich und brachte neue Spannung in die Partie (1:1).

Die entscheidenden Treffer: Belgali und Vlašić sichern den Sieg

Nach dem Gegentreffer erhöhten die Turiner wieder den Druck:

Erneute Führung: In der 61. Minute erzielte Rafik Belgali den zweiten Treffer für die Gastgeber und brachte sein Team wieder in Front (2:1);

Vlašićs wichtiges Tor: In der 72. Minute baute der erfahrene kroatische Mittelfeldspieler Nikola Vlašić die Führung auf zwei Tore aus und legte damit den Grundstein für den Sieg (3:1);

Spannung in der Schlussphase: In der Nachspielzeit (90.) erzielte Patterson den zweiten Treffer für Monza und verkürzte den Rückstand, doch die verbleibende Zeit reichte den Gästen nicht mehr aus, um die Niederlage abzuwenden (3:2).

Tabellensituation: Torino klettert auf den 8. Platz

Die gewonnenen 3 Punkte verbesserten die Position der Turiner:

Torino: Erhöhte die Punktzahl auf 13 und kletterte in der Tabelle der Serie A auf den 8. Platz; Monza:

bleibt mit 7 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Spielbericht:

Serie A. 8. Spieltag

Torino – Monza 3:2

Tore: