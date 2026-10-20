Der 7. Spieltag der Serie A endet mit überraschenden Ergebnissen

Die letzten beiden Begegnungen des 7. Spieltags der italienischen Serie A boten den Fans produktive und mitreißende Spiele.

Das Team aus Turin feierte auswärts einen souveränen 3:0 Sieg gegen Parma, während Monza auf heimischem Boden gegen den starken Gegner Cagliari eine echte Sensation schaffte und 4 Tore ohne Gegentreffer erzielte.

Parma – Torino (0:3): Simeones Benefiz

Die Turiner übernahmen von den ersten Minuten an die Kontrolle über das Spiel:

Simeones Doppelpack: Giovanni Simeone, der zum Helden des Spiels wurde, traf in der 4. und 69. Minute und schnürte einen Doppelpack;

Adams mit dem zweiten Treffer: In der 24. Minute erhöhte Che Adams auf 2:0 und festigte die Führung der Gäste;

Aufstieg in der Tabelle: Nach diesem wichtigen Auswärtssieg erhöhte Torino sein Punktekonto auf 7 Zähler und kletterte auf den 13. Platz. Parma blieb mit 4 Punkten auf dem 16. Rang.

Monza – Cagliari (4:0): Varelas Glanzleistung und ein Kantersieg

Im zweiten Topspiel des Tages feierten die Fans von Monza ein wahres Torfestival:

Kouadio eröffnete den Torreigen: In der 39. Minute brachte Kouadio die Gastgeber in Führung — 1:0;

Varelas Doppelpack: Varela, der in der zweiten Halbzeit voll aufdrehte, traf in der 47. und 79. Minute und sorgte für das klare Ergebnis;

Robinson setzte den Schlusspunkt: In der 66. Minute trug sich auch Robinson in die Torschützenliste ein — 4:0;

Veränderung der Situation: Mit den 4 Toren ohne Gegentreffer erhöhte Monza sein Punktekonto auf 7 Zähler und stieg auf den 14. Platz auf. Cagliari, das mit 13 Punkten auf dem 7. Platz liegt, musste eine unerwartet hohe Niederlage hinnehmen.

Serie A. Spielbericht des 7. Spieltags

Parma — Torino 0:3

Tore: Simeone (4., 69.), Adams (24.).

Torino: Perri, Ismajli, Coco, Comuzzo, Mandragora (Gineitis, 63.), Bellegarde (Zakaria, 73.), Vlasic (Cesare, 73.), Braganca, Caccamani, Simeone (Zapata, 83.), Che Adams (Kulenovic, 63.).

Monza — Cagliari 4:0

Tore: Kouadio (39.), Varela (47., 79.), Robinson (66.).