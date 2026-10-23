Torino – Monza: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der italienischen Serie A zwischen Torino und Monza beginnt am 23. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Torino Startelf: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Bellegarde J., 77. Caccamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (Kapitän).
Torino Ersatzbank: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Zapata D.
Torino Cheftrainer: Abate I.
Monza Startelf: 1. Tornqvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglitschidse S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.
Monza Cheftrainer: Juric I.
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