Torino – Monza: Aufstellungen und Liveticker

·39·Sport
Torino – Monza: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der italienischen Serie A zwischen Torino und Monza beginnt am 23. Oktober um 23:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Torino Startelf: 20. Lucas Perri, 19. Adams C., 45. Bellegarde J., 77. Caccamani A., 23. Coco S., 15. Comuzzo P., 28. Fitz-Jim K., 44. Ismajli A., 8. Mandragora R., 18. Simeone G., 10. Vlasic N. (Kapitän).

Torino Ersatzbank: 7. Aboukhlal Z., 3. Biraghi C., 21. Braganca D., 22. Casadei C., 5. Comert E., 66. Gineitis G., 17. Kulenovic S., 26. Mascardi D., 11. Oristanio G., 2. Patterson N., 9. Pellegri P., 76. Sivero L., 91. Zapata D.

Torino Cheftrainer: Abate I.

Monza Startelf: 1. Tornqvist N., 14. Akinsanmiro E., 19. Birindelli S., 44. Carboni A., 2. Goglitschidse S., 3. Lucchesi L., 7. Mangas R., 47. Mota D., 8. Ondoa F., 46. Robinson J., 9. Varela G.

Monza Cheftrainer: Juric I.

Live-Ticker LIVE
5
Pietro Comuzzo (Torino) versuchte, einen Mitspieler zu finden, legte aber zu viel Kraft in den Pass und die Chance ist vertan.
3
Der Torhüter musste sich in dieser Situation keine Sorgen machen. Rolando Mandragora (Torino) setzte eher auf Kraft als auf Präzision, und deshalb ging sein Schuss weit über die Latte. Der Ball ist im Aus, das Spiel wird mit einem Abstoß für Monza fortgesetzt.
1
Torino - Monza. Stand: 0-0. Nach einer guten Klärungsaktion eines Verteidigers ging Samuele Birindelli (Monza) zum Ball, um den Eckstoß auszuführen.
1
Jay Robinson (Monza) spielte den Ball nach vorne, aber ein Verteidiger blockte ihn ab. Monza holt einen Eckball heraus.
1
Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel hat begonnen.
23:46
Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel beginnt gleich. Turin führt den Anstoß aus.
23:45
Das heutige Spiel wird von Matteo Marchetti geleitet.
23:45
Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.
23:45
Hallo an alle Fußballfans, wir sind hier, um euch den Live-Kommentar dieses Spiels zu liefern und über alle interessantesten und wichtigsten Momente zu berichten. Wir sorgen dafür, dass ihr nichts verpasst, also lehnt euch einfach zurück und genießt es.
TorinoMonzaSerie AFußballItalien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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