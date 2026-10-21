Como – Manchester United: Aufstellungen und Live-Ticker

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Como – Manchester United: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Como und Manchester United in der Champions League beginnt am 21. Oktober um 21:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startelf Como: 1. Audero E., 20. Sergi Roberto, 27. Dossena A., 7. Strefezza G. (Kapitän), 9. Belotti A., 2. Goldaniga E., 6. Braunöder M., 10. Paz N., 5. Kempf M. O., 4. Varane R., 3. Moreno A.

Como Ersatzbank: 8. Baselli D., 13. Barba F., 12. Reina P., 16. Iovine A., 30. Mazzitelli L., 21. Engelhardt Y., 97. Verdi S., 28. Gabrielloni A.

Cheftrainer Como: Fabregas C.

Startelf Manchester United: 1. Onana A., 17. Garnacho A., 10. Rashford M., 2. Dalot D., 4. de Ligt M., 8. Fernandes B. (Kapitän), 5. Maguire H., 3. Mazraoui N., 19. Diallo A., 7. Mount M., 18. Casemiro

Manchester United Ersatzbank: 41. Amass H., 57. Wheatley E., 20. Dalot D., 12. Bayindir A., 16. Mainoo K., 38. Fletcher J., 39. McTominay S., 22. Heaton T., 56. Collyer T., 31. Evans J., 27. Eriksen C., 11. Zirkzee J.

Cheftrainer Manchester United: Ten Hag E.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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