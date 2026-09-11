Manchester United Kapitän Bruno Fernandes verletzt sich und sorgt vor dem Derby für Sorgen

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Manchester United Kapitän Bruno Fernandes verletzt sich und sorgt vor dem Derby für Sorgen

Manchester United trotz eines deutlichen Sieges gegen den aserbaidschanischen Klub Sabah FK in der Champions League gab es nach dem Spiel beunruhigende Nachrichten. Laut ixbt.com und Sportmedien wurde Mannschaftskapitän Bruno Fernandes dabei beobachtet, wie er beim Verlassen des Stadions stark humpelte. Dies sorgt bei Fans und Trainerstab vor dem wichtigen bevorstehenden Manchester Derby für große Sorge. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Partie im Old Trafford verlief für den englischen Klub hervorragend, die Gastgeber erzielten vier unbeantwortete Tore. Neben Matheus Cunha, Benjamin Sesko und Lisandro Martínez trug sich auch Bruno Fernandes in die Torschützenliste ein. Doch nach Spielende verbreiteten sich in den sozialen Medien schnell Videos, die den portugiesischen Mittelfeldspieler zeigten, wie er in Begleitung des medizinischen Personals das Stadion verließ und sein Bein schonte.

Der Sieg und die allgemeine Verfassung der Mannschaft

Obwohl die mögliche Verletzung des Kapitäns die Stimmung der Fans trübt, versucht der Trainerstab, sich auf die positiven Aspekte des Spiels zu konzentrieren. Das Team agierte in der Offensive äußerst präzise und überzeugend. Zudem wurde betont, dass die solide Defensivleistung und die „weiße Weste“ ein wichtiges Fundament für den weiteren Saisonverlauf bilden könnten.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde die Qualität des Spiels besonders hervorgehoben. Es wurde angemerkt, dass die gezeigte Leistung trotz der bisher hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Ergebnisse auf eine positive Dynamik hindeutet. Der Trainer zeigte sich erfreut über die taktische Weiterentwicklung der Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison und die neuen Facetten, die sich im Spiel zeigen.

Sorgen vor dem Derby

Derzeit richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung von Bruno Fernandes. Sollte sich die Verletzung des erfahrenen Spielers als schwerwiegend erweisen, wäre dies ein herber Verlust für das Team vor dem Spiel gegen Manchester City. Dennoch betont der Trainerstab, dass man die Saison Schritt für Schritt angehen und den eingeschlagenen Weg zur Verbesserung der Spielqualität konsequent weiterverfolgen werde.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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