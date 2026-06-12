Der italienische Verein Como zieht Dani Carvajal als Kandidaten in Betracht, um den Kader vor der ersten Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte zu verstärken. Cheftrainer Cesc Fabregas möchte seine Defensive mit der Verpflichtung des erfahrenen Verteidigers festigen. Seit Dani Carvajal seinen Abschied von Real Madrid angekündigt hat, liegen ihm Angebote mehrerer ausländischer Vereine vor, doch Como könnte ihm die Möglichkeit bieten, am prestigeträchtigsten Turnier Europas teilzunehmen. Dies berichtet Goal.com .

Fabregas hat nicht nur erfahrene Spieler im Visier, sondern auch Talente aus der Akademie von Real Madrid. Insbesondere Stürmer Gonzalo Garcia und Mittelfeldspieler Cesar Palacios sind zu wichtigen Transferzielen des Vereins geworden. Die Führung von Como plant, die Zukunft der Mannschaft durch diese jungen Spieler zu gestalten und das Offensivpotenzial zu erhöhen. Trotz geringer Spielzeit in der letzten Saison konnte Gonzalo Garcia effektive Ergebnisse vorweisen.

Die Transferstrategie des Vereins hängt auch mit dem möglichen Abgang von Nico Paz zusammen. Berichten zufolge könnte Nico Paz zu Real Madrid zurückkehren, was eine große Lücke im Mittelfeld von Como hinterlassen würde. Daher versucht Fabregas, ein Gleichgewicht zwischen jungen Talenten und Spielern mit Siegererfahrung wie Dani Carvajal herzustellen.

Es wird erwartet, dass Como Real Madrid bei den Verhandlungen über Gonzalo Garcia eine Weiterverkaufsbeteiligung oder eine Rückkaufklausel anbietet, um den Preis zu drücken. Der italienische Verein arbeitet aktiv daran, einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen, der den Anforderungen der Champions League entspricht.