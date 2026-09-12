Bruno Fernandes bereitet sich unter Verletzungssorgen auf das Manchester-Derby vor

Manchester United Trainer Michael Carrick hat erklärt, warum er Kapitän Bruno Fernandes während des Champions-League-Spiels gegen Sabah FK über die vollen neunzig Minuten auf dem Platz gelassen hat. Videos, die den portugiesischen Mittelfeldspieler nach dem Spiel im Old Trafford hinkend zeigten, haben bei den Fans für ernsthafte Sorgen gesorgt und den Druck auf den Trainer vor dem bevorstehenden Manchester-Derby gegen Manchester City erhöht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat der 32-jährige Fernandes, der seit Saisonbeginn in einem sehr engen Zeitplan steht, jede Minute der ersten vier Spiele von Manchester United absolviert. In dieser kurzen Zeit erzielte er bereits vier Tore, darunter einen wichtigen Treffer beim 4:0-Sieg gegen Sabah FK. Eine solch hohe Belastung hat jedoch zwangsläufig Auswirkungen auf den körperlichen Zustand des Spielers.

Michael Carricks Erklärung und Kaderprobleme

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gab Michael Carrick zu, dass der Trainerstab eine Rotation des Kaders geplant hatte, aber der Spielverlauf und die Situation auf dem Platz erforderten es, Fernandes bis zum Ende auf dem Feld zu lassen. Ihm zufolge führten die auf fünf Wechsel begrenzten Möglichkeiten und taktische Erfordernisse in der zweiten Halbzeit zu dieser Entscheidung.

"Wir hatten nur fünf Auswechslungen zur Verfügung und mussten bestimmte Entscheidungen treffen", sagte Carrick. Der Trainer fügte hinzu, dass er verstehe, dass sein Kapitän zu viel spiele und eine Pause brauche, und dass der Trainerstab daran arbeite, diese Belastung in Zukunft basierend auf der Kaderbreite besser zu verteilen.

Ausfälle vor dem Manchester-Derby

Neben dem Zustand von Fernandes bereiten auch die Probleme in der Defensive nach dem Spiel gegen Sabah FK dem Team Sorgen. Insbesondere Luke Shaw stand nicht im Kader für dieses Spiel, und sein Einsatz im bevorstehenden Duell gegen Manchester City bleibt fraglich.

Carrick äußerte sich vorsichtig zum Zustand des englischen Nationalspielers und betonte, dass man versucht habe, ihn vor dem Spiel zu schonen und kein Risiko eingehen wollte. Der Genesungsprozess und der körperliche Zustand des Verteidigers in den kommenden Tagen sollen am Derby-Tag geklärt werden. Für die Red Devils ist es von entscheidender Bedeutung, vor dem Spiel gegen den Stadtrivalen Stabilität zu wahren und die körperliche Fitness der Spieler auszubalancieren.