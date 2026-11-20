Wie El Debate berichtet, möchte der argentinische Mittelfeldspieler vor einer Rückkehr zu Real Klarheit über seinen Status in der Stammelf haben. Er möchte nicht in die Rolle eines reinen Bankspielers schlüpfen.

Der Madrider Verein kennt das Potenzial des jungen Spielers genau und hat die Möglichkeit, ihn zurückzuholen. Doch für Nico Paz reicht es nicht aus, nur das Trikot von Real zu tragen. Seine Rolle auf dem Platz und regelmäßige Spielpraxis sind entscheidend für seine Zukunftsentscheidung.

Real Madrid plant, den argentinischen Mittelfeldspieler Nico Paz, der bei Como überzeugt, zurückzuholen. Doch die Pläne der Madrilenen für das Talent könnten nicht mit seinen eigenen Vorstellungen übereinstimmen. Paz möchte vor einer Rückkehr zu Real die Garantie haben, regelmäßig in der Startelf zu stehen.

Nico Paz fordert Spielpraxis bei Real

Die Haltung von Paz ist verständlich: In einer wichtigen Phase seiner Karriere möchte er regelmäßig zum Einsatz kommen. Auch wenn die Rückkehr zu einem Spitzenklub, der Kampf um Titel und hochklassiger Fußball attraktiv sind, ist die tatsächliche Spielzeit für den Profi von entscheidender Bedeutung.

Sollte Real planen, ihn zurückzukaufen, ihn aber hauptsächlich auf der Bank zu lassen, würde dieses Szenario nicht den Zielen von Nico Paz entsprechen. Deshalb legt der Argentinier bei einer möglichen Einigung mit den Madrilenen großen Wert auf seine Rolle im Team.

Real hat die Option, Paz zurückzuholen, doch es gibt Konkurrenz

Berichten zufolge besitzt Real Madrid eine Rückkaufoption für Nico Paz von Como. Dies verschafft den Madrilenen einen wichtigen Vorteil bei der Zukunftsplanung des Spielers.

Doch das Bestehen einer solchen Klausel bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Transfer auch vollzogen wird. Die persönlichen Wünsche des Spielers, seine potenzielle Rolle im Team und das Interesse anderer Vereine könnten den Prozess ebenfalls beeinflussen.

AuchManchester Unitedzeigt Interesse an Nico Paz. Das mögliche Engagement des englischen Klubs könnte die Situation um die Zukunft des argentinischen Mittelfeldspielers noch spannender machen.

Bisher wurde noch keine offizielle Entscheidung über eine Rückkehr von Paz zu Real oder den Wechsel zu einem anderen Verein getroffen. Doch eines ist klar: Bei der Entscheidung über seine Zukunft legt der Argentinier mehr Wert auf seine Rolle auf dem Platz als auf den Namen oder das Prestige des Vereins.