Jablonec – Brighton: Aufstellungen und Live-Ticker

82 Ein präziser Pass fand Ibrahim Osman (Brighton), der aus der Distanz wuchtig in den Winkel abzog, aber der Torwart parierte.

81 Dominik Holly (Jablonec) stand klar im Abseits, und nachdem der Linienrichter die Fahne gehoben hatte, pfiff der Schiedsrichter ab.

80 Nach dem Eckball landete der Ball bei Jaouen Hadjam (Brighton), der sofort aus der Distanz abzog. Sein unpräziser Schuss ging jedoch über die Latte.

80 Yasin Ayari (Brighton) bringt den Eckstoß in den Strafraum, aber Jan Hanuš fängt den Ball ab und bereinigt die Gefahr.

80 Luka Vušković (Brighton) flankt in den Strafraum, aber die Verteidiger klären die Gefahr. Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne. Brighton bekommt einen Eckstoß.

79 Richard Sedláček (Jablonec) nimmt ein gutes Zuspiel an und schießt, aber sein Schuss von außerhalb des Strafraums geht über die Latte.

78 Vakhtang Chanturishvili (Jablonec) lässt die Abwehrspieler problemlos stehen und taucht alleine vor dem Torwart auf, doch Bart Verbruggen pariert seinen Schuss ins rechte Eck glänzend.

77 Spiel: Jablonec - Brighton. Spielstand: 0-0. Kommentar: Dusan Pavlovic (Jablonec) sieht die gelbe Karte.

77 Georginio Rutter (Brighton) wollte den Ball von der Strafraumecke zu einem Mitspieler vor das Tor bringen, aber ein Verteidiger blockte den Ball und klärte die Situation.

75 Jiří Sláma schlägt die Ecke zentral in den Strafraum und lässt Dominik Hollý (Jablonec) völlig frei, aber sein Kopfball verzieht völlig und geht über die Latte.

75 Jiří Slama (Jablonec) tritt zur Ecke an, eine Flanke in den Strafraum wird erwartet.

74 Гаранг Куол (Яблонец) жарима майдончаси ичига ажойиб узатма билан шерикларидан бирини топмоқчи бўлди, аммо ҳимоячилардан бири вазиятни яхши англаб, тўпни тўсиб қолди. Иржи Слама (Яблонец) жарима майдончаси ташқарисида қайтган тўпга эга чиқиб, яхши имкониятни кўкка совурди. У тўпни дарвозанинг юқори ўнг бурчагига йўллади, бироқ Барт Вербрюгген ажойиб сейв билан зарбани қайтарди. Яблонец бурчак зарбасини амалга оширади.

74 Wir sehen einen Wechsel. Dominik Holly (Jablonec) kommt für Antonin Rusek ins Spiel.

73 Diese Gelbe Karte ist völlig verdient. Das Foul von Antonín Rusek (Jablonec) war sehr hart, und Sigurd Kringstad zögerte nicht, ihn zu verwarnen.

72 Torschüsse gesamt – 3:16. Werfen wir nun einen Blick auf die Statistik, Schüsse aufs Tor: 2:3.

71 Antonin Rusek (Jablonec) dringt in den Strafraum ein, aber sein Schuss wird geblockt.

70 Das Spiel ist vorerst unterbrochen, Garang Kuol (Jablonec) hat sich verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz kommen.

70 Costinha (Brighton) sieht erwartungsgemäß die Gelbe Karte vom Schiedsrichter.

69 Yasin Ayari (Brighton) führt den Eckstoß aus.

68 Der Cheftrainer nimmt einen Wechsel vor: Yasin Ayari (Brighton) kommt für Matt O'Riley ins Spiel.

68 Der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, da eine Auswechslung stattfinden muss, und Promise David (Brighton) kommt für Jack Hinshelwood ins Spiel.

68 Fabian Hürzeler entscheidet sich für einen Wechsel. Luka Vušković (Brighton) kommt für Olivier Boscagli ins Spiel.

68 Auswechselung. Pascal Groß verlässt den Platz, für ihn kommt Chema Andrés (Brighton).

68 Malick Yalcouyé (Brighton) versuchte, den Ball steil in den Strafraum auf Georginio Rutter zu spielen, aber ein Verteidiger war wachsam und blockte rechtzeitig ab. Der Ball ging ins Aus, Brighton bekommt eine Ecke.

65 Sebastián Nebyla (Jablonec) sieht vom Schiedsrichter die Gelbe Karte für ein hartes Einsteigen gegen seinen Gegner, scheint aber unzufrieden mit der Entscheidung zu sein.

64 Ibrahim Osman (Brighton) findet Platz im Strafraumeck, aber sein wuchtiger Schuss geht über die Latte.

62 Es gibt einen Wechsel. Saidou Aliouh verlässt den Platz und Luboš Kozel gibt Garang Kuol (Jablonec) die letzten taktischen Anweisungen.

62 Auswechslung. Sebastian Nebyla (Jablonec) kommt für Matej Polidar.

61 Pascal Groß (Brighton) bringt den Ball in den Strafraum, aber Jan Hanuš kommt heraus und fängt das Leder ab.

61 Brighton-Spieler lassen den Ball durch kurze Pässe laufen und warten auf den richtigen Moment, um die gegnerische Abwehr zu knacken.

60 Jaouen Hadjam (Brighton) bringt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr fängt den Ball ab und klärt ins Aus.

60 Olivier Boscagli (Brighton) bringt die Ecke in den Strafraum, aber Jan Hanuš ist wachsam und klärt die Gefahr.

59 Georginio Rutter versucht nach vorne zu drängen, aber ein Verteidiger klärt den Ball ins Aus. Brighton bekommt einen Eckball.

58 Matt O'Riley (Brighton) versuchte, Georginio Rutter von der Strafraumecke aus mit einem klugen Pass zu bedienen, aber die Abwehr klärte rechtzeitig.

56 Jack Hinshelwood (Brighton) steht im Abseits, und nachdem der Linienrichter die Fahne gehoben hat, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel.

55 Costinha (Brighton) findet Platz im Strafraum und nimmt die Flanke an, aber sein Kopfball aus Nähe des Elfmeterpunkts unten rechts wird vom Torwart pariert.

55 Jan Hanuš (Jablonec) schlägt einen tollen langen Pass nach vorne, aber Saidou Alioum kann seinen Gegenspieler nicht ausspielen und der Angriff versandet.

55 Jan Paul van Hecke springt hoch, um den Ball nach einer Ecke von Pascal Groß (Brighton) abzufangen.

54 Ibrahim Osman (Brighton) vergibt eine gute Chance, seine Hereingabe in den Strafraum wird von den Abwehrspielern geblockt. Brighton führt einen Eckstoß aus.

53 Wachtang Tschanturischwili (Jablonec) steht im Abseits, der Linienrichter hebt die Fahne und der Schiedsrichter pfeift ab.

52 Pascal Groß (Brighton) bringt den Ball von der Grundlinie in den Strafraum, trifft ihn aber nicht wie gewohnt, und die gut gestaffelte Abwehr klärt.

51 Pascal Groß (Brighton) schlägt den Ball in den Strafraum, aber ein Verteidiger passt auf und klärt.

50 Das Tor von Malick Yalcouyé (Brighton) wurde wegen Abseits aberkannt.

49 Wachtang Tschanturischwili (Jablonec) schien den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand zu berühren, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Kein Elfmeter!

48 Georginio Rutter (Brighton) zieht von außerhalb des Strafraums ab, aber der Schuss ist völlig verunglückt und geht weit über die Latte.

47 Großartige Defensivarbeit. Matt O'Riley (Brighton) versuchte Jack Hinshelwood im Strafraum zu finden, aber der Pass wurde geblockt.

46 Die Spieler sind nach der Pause auf den Rasen zurückgekehrt, und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+1 Sigurd Kringstad pfeift die erste Halbzeit ab.

45 Georginio Rutter (Brighton) startete einen Alleingang, aber ein gegnerischer Verteidiger stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Situation.

43 Malick Yalcouyé (Brighton) nahm einen präzisen Pass an und versuchte, den Torhüter aus der Ferne zu prüfen. Leider ging sein Schuss über die Latte.

42 Pascal Groß (Brighton) schlägt den Ball in den Strafraum, aber ein Verteidiger passt auf und klärt die Gefahr.

40 Ibrahim Osman (Brighton) wollte Jaouen Hadjam anspielen, legte aber zu viel Kraft in den Pass. Der Ball ging ins Aus, und der Jablonec-Torwart führt den Abstoß aus.

38 Ibrahim Osman (Brighton) ist hinter den letzten Verteidiger entwischt, aber nachdem der Linienrichter Abseits angezeigt hatte, unterbrach der Schiedsrichter das Spiel.

36 Olivier Boscagli (Brighton) nimmt ein gutes Passspiel an und versucht es aus der Ferne. Sein unpräziser Schuss geht weit über das Tor.

34 Pascal Groß krönt einen tollen Angriff mit einem Pass in den Strafraum auf Georginio Rutter (Brighton), der eine gute Chance zur Führung hat, den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbeischießt.

34 Ibrahim Osman (Brighton) schlägt eine flache Flanke in den Strafraum, aber der Ball wird vom Gegner geblockt.

32 Die Anzahl der Schüsse aufs Tor steht derzeit bei 2:8. Die aktuelle Statistik bei den Schüssen aufs Tor – 1:3.

31 Georginio Rutter (Brighton) nahm einen genauen Pass im Strafraum an und stand frei vor dem Torwart. Sein Flachschuss in die untere rechte Ecke war schwach, und Jan Hladký schnappte sich den Ball mühelos.

30 Matt O'Riley (Brighton) bringt den Ball in den Strafraum, findet dort aber keinen Mitspieler. Ungenaue Flanke. Der Ball geht ins Toraus, und Jablonec führt den Abstoß aus.

30 Antonin Rusek (Jablonec) köpft nach einer Ecke von der Strafraumgrenze, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

30 Jiří Slama (Jablonec) macht sich bereit, den Eckstoß auszuführen.

29 Matěj Polidar (Jablonec) bringt den Ball ins Zentrum, aber ein Verteidiger klärt die Situation aus der Gefahrenzone. Der Ball geht ins Toraus. Jablonec führt einen Eckstoß aus.

26 Kostinha (Brighton) schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber die Abwehr klärt.

25 Said Alium (Jablonec) findet Platz und flankt, ärgert sich aber, dass keiner seiner Mitspieler den Ball erreicht.

25 Jack Hinshelwood (Brighton) steigt nahe des Strafraums hoch, setzt seinen Kopfball jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei.

24 Ibrahim Osman (Brighton) begeht ein Foul und Sigurd Kringstad pfeift das Vergehen ab.

23 Die Abwehr ist wachsam und klärt eine gefährliche Hereingabe von Olivier Boscagli (Brighton).

21 Georginio Rutter (Brighton) kam in eine gute Schussposition. Er verschaffte sich Platz und zog flach und wuchtig auf die Mitte des Tors ab. Sein toller Schuss wurde von Jan Hladký glänzend pariert!

21 Matěj Polidar (Jablonec) nimmt den Ball im Strafraum an und kontrolliert ihn hervorragend. Er zieht flach Richtung linken Pfosten ab, aber der Torhüter pariert mit einer Glanztat.

19 Jaouen Hadjam (Brighton) führt den Eckstoß aus, schlägt den Ball aber in die Menge der Abwehrspieler, von denen einer ihn sicher klärt.

18 Pascal Groß (Brighton) bringt den Eckball in den Strafraum, aber Jan Hanuš steht gut und faustet den Ball weg. Jetzt gibt es wieder Ecke für Brighton.

17 Einer der Verteidiger reagierte im letzten Moment und blockierte die Flanke von Jack Hinshelwood (Brighton) glänzend. Brighton zwang den Gegner zu einem Eckball.

17 Jiří Sláma (Jablonec) brachte keine präzise Flanke in den Strafraum.

16 Martin Sedidla (Jablonec) schlägt den Ball in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr klärt die Situation.

16 Ballbesitz: 20:80.

13 Halbchance! Jaouen Hadjam (Brighton) bringt den Ball in den Strafraum, aber Jan Hanus klärt rechtzeitig.

12 Pascal Groß (Brighton) führt den Freistoß schnell mit einem kurzen Pass aus. Die Hereingabe von Olivier Boscagli (Brighton) in den Strafraum kam nicht an, die Abwehr klärte die Situation.

11 Nelson Okeke (Jablonec) begeht im Zweikampf ein Foul, Schiedsrichter Sigurd Kringstad pfeift. Brighton bekommt einen Freistoß, aber sie werden aus dieser Distanz wohl kaum direkt aufs Tor schießen.

11 Brighton zeigt eine tolle Kontrolle und präzise Pässe. Sie versuchen, den Ballbesitz zu erhöhen, die gegnerische Abwehr zu knacken und schnelle Gegenangriffe einzuleiten.

10 Ibrahim Osman (Brighton) zieht aus der Distanz ab, der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

9 Pascal Groß (Brighton) versucht es mit einem Schuss, aber sein Versuch wird von einem Abwehrspieler abgeblockt und bringt den Torwart nicht in Gefahr.

9 Georginio Rutter (Brighton) zeigte bei dem Versuch, seinem Gegenspieler zu entkommen, zu viel Aggression, und der Schiedsrichter pfiff ein Foul.

8 Jaouen Hadjam (Brighton) versuchte Ibrahim Osman zu finden, aber der Pass war zu stramm. Der Ball geht ins Aus, und der Jablonec-Torhüter führt den Abstoß aus.

7 Sigurd Kringstad konnte dem groben Foul von Okeke (Jablonec) nicht tatenlos zusehen und pfiff ab.

5 Georginio Rutter (Brighton) nimmt das tolle Zuspiel seines Mitspielers an, aber seine ungenaue Ballannahme ermöglicht es den Verteidigen, den Ball zu erobern und die Gefahr zu bereinigen.

4 Jaouen Hadjam (Brighton) versuchte einen Steckpass von außerhalb des Strafraums zu einem Mitspieler, aber ein Verteidiger klärte die Situation.

3 Der Ball landet bei Pascal Groß (Brighton), der aus der Distanz abzieht, aber der Torhüter schaut dem Ball ganz gelassen hinterher, wie er über die Latte fliegt.

3 Jack Hinshelwood bekam einen brillianten Pass von Pascal Groß (Brighton) im Strafraum, aber ein Verteidiger war zuerst am Ball und blockte ab.

2 Jack Hinshelwood (Brighton) berappt sich und schießt von außerhalb des Strafraums in die untere linke Ecke, aber Jan Hánuš hat die Kontrolle und fängt den Ball sicher ab.

2 Brighton baut das Spiel mit präzisen Pässen auf, um neue Angriffsmöglichkeiten zu kreieren.

1 Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Match!

21:45 Die Spieler kommen endlich auf den Platz! Brighton stößt an.

21:45 Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Es ist Sigurd Kringstad.

21:45 Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.