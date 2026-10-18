Brighton – Crystal Palace: Aufstellungen und Liveticker

26 Pascal Groß (Brighton) bringt den Eckball in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt.

25 Diego Gómez (Brighton) bringt den Ball in den Strafraum, aber die Verteidiger klären schnell. Der Ball geht ins Aus. Brighton bekommt eine Chance nach einer Ecke.

23 Yasin Ayari (Brighton) nimmt den Pass an und versucht es aus der Ferne, aber sein Schuss ist harmlos. Der Ball kommt zentral aufs Tor, doch der Torwart fängt ihn mühelos ab.

23 Robert Jones pfeift ein Foul von Yasin Ayari (Brighton) gegen seinen Gegenspieler. Crystal Palace bekommt einen Freistoß und hat nun die Chance, Druck vor dem gegnerischen Tor auszuüben.

20 Charalambos Kostoulas (Brighton) nimmt den Ball an und zieht aus der Ferne wuchtig und mit Effet auf die Tormitte ab. Das war ein schwer zu parierender Schuss, aber Walter Benitez kann ihn mit den Fäusten abwehren.

20 Yeremy Pino (Crystal Palace) schießt den Freistoß aus mittlerer Distanz direkt in die Mauer.

19 Luka Vuskovic (Brighton) stürzt sich in den Zweikampf um den Ball, und Robert Jones pfeift Foul. Crystal Palace bekommt einen Freistoß, der zu einer Torchance führen könnte.

18 Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Ferdi Kadıoğlu (Brighton) stand im Abseits.

17 Pascal Groß (Brighton) schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt den Ball.

15 Robert Jones hat freie Sicht und entscheidet auf Foulspiel von Jorgen Larsen (Crystal Palace). Es gibt Freistoß für Brighton.

12 Crystal Palace hatte eine Chance nach einer Ecke, aber der Verteidiger klärte den Ball.

12 Der Distanzschuss von Anan Khalaili (Crystal Palace) ausserhalb des Strafraums misslingt. Eine glänzende Parade von Bart Verbruggen lenkt den Ball aus dem unteren rechten Eck. Der Ball geht ins Aus, es gibt Eckball. Crystal Palace hat nun die Chance, vor dem gegnerischen Tor Gefahr zu erzeugen.

10 Tor! Charalampos Kostoulas passt zu Yasin Ayari (Brighton), dessen Schuss aus dem Strafraum abfälscht wird und den chancenlosen Torhüter Walter Benitez überwindet. 3:0.

7 Diego Gómez (Brighton) nimmt ein hervorragendes Zuspiel an und zieht aus der Ferne in den Winkel ab, wo der Torwart machtlos war. Was für ein Tor!

6 Maxim De Cuyper (Brighton) geht in den Grätschversuch, trifft aber das Bein des Gegners. Der Schiedsrichter pfeift. Freistoß für Crystal Palace.

4 EIGENTOR! Der Freistoß wird in die Mitte geschlagen und Chadi Riad (Crystal Palace) lenkt den Ball unglücklich ins eigene Tor. 1:0.

3 Robert Jones pfeift, weil Anan Khalaili (Crystal Palace) ein Foul an seinem Gegenspieler begangen hat. Brighton führt den Freistoß aus.

3 Die Flanke von Pascal Groß (Brighton) kam nicht im Strafraum an, die Verteidiger klärten die Situation.

1 Die erste Halbzeit dieses Spiels beginnt gleich.

18:00 Brighton stößt das Spiel an.

18:00 Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Es ist Robert Jones.

18:00 In den Spieldetails können Sie sich vor Spielbeginn mit den Mannschaftsaufstellungen vertraut machen.