Brighton – Crystal Palace: Aufstellungen und Liveticker
Die Begegnung zwischen Brighton und Crystal Palace im Rahmen der Premier League beginnt am 18. Oktober um 18:00 Uhr (Ortszeit).
Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Brighton: 1. Verbruggen B., 14. Andres K., 26. Ayari Y., 21. Boskali O., 29. De Cuyper M., 5. Dunk L. (Kapitän), 25. Gomez D., 13. Gross P., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 44. Vuskovic L.
Ersatzbank Brighton: 20. Costinha, 3. Hadjam J., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 23. Steele J., 30. Svoboda M., 35. Yalcouye M.
Cheftrainer Brighton: Hürzeler F.
Startelf Crystal Palace: 44. Benitez W., 21. Ahanor J., 6. Canvó J., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 22. Larsen J., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 23. Timber Q., 20. Wharton A. (Kapitän).
Ersatzbank Crystal Palace: 19. Hughes W., 8. Lerma J., 14. Mateta J., 31. Matthews R., 11. McNeil D., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.
Cheftrainer Crystal Palace: Sage P.
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