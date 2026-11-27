Die entscheidenden Treffer der Gastgeber: In der zweiten Halbzeit erhöhten die Tschechen den Druck – in der 70. Minute erzielte Sedláček den Führungstreffer, während Javo in der 85. Minute mit dem zweiten Tor für Jablonec die Entscheidung herbeiführte.

Ausgeglichene erste Halbzeit: In den ersten 45 Minuten agierten beide Mannschaften vorsichtig, sodass es torlos in die Pause ging.

In einer Begegnung des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Conference League war der Schweizer Verein Lugano zu Gast beim tschechischen Team Jablonec und unterlag mit 0:2. Der usbekische Verteidiger Behruz Karimov stand in der Startelf von Lugano und absolvierte die vollen 90 Minuten.

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Trotz der Niederlage bleibt Lugano mit 9 Punkten im oberen Tabellendrittel auf dem 6. Platz. Jablonec konnte sein Punktekonto auf 5 Zähler erhöhen und kletterte auf den 16. Platz.

Statistiken Details Wettbewerbsphase UEFA Conference League, 4. Spieltag Endergebnis Jablonec 2:0 Lugano Tore Sedláček (70'), Javo (85') Einsatz von Behruz Karimov Startelf volle 90 Minuten auf dem Platz Tabellenplatz Lugano — 6. Platz (9 Punkte) / Jablonec — 16. Platz (5 Punkte)

Aufstellung Jablonec: Mičelák, Sedidla (Novák, 87), Tekijaški, Pavlović, Sláma, Sedláček, Okeke, Čanturišvili, Hollý (Rusek, 60), Alium (Polidar, 90+2), Javo.

Aufstellung Lugano: Ballmoos, Bichsel (Marques, 81), Mai, Papadopoulos, Alioski, Bislimi, Canducci (Moncada, 81), Behruz Karimov, Pihlstrom, Ajeti (Behrens, 81), Castro (Steffen, 63).

Glauben Sie, dass Behruz Karimov, der in der Schweizer Liga und im Europapokal regelmäßig Spielpraxis sammelt, bald zu einem der Stammverteidiger der usbekischen Nationalmannschaft werden kann?

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