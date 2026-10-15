Freiburg – Jablonec: Aufstellungen und Liveticker

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Freiburg – Jablonec: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel Freiburg gegen Jablonec im Rahmen der Conference League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Freiburg: 1. Atubolu N., 8. Eggestein M., 28. Ginter M., 32. Grifo V., 30. Günter C. (Kapitän), 9. Höler L., 22. Sallai R., 17. Kübler L., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 14. Doan R.

Cheftrainer Freiburg: Schuster J.

Startelf Jablonec: 1. Hanuš J., 17. Alium S., 18. Cedidla M., 7. Chanturishvili V., 6. Okeke N., 15. Pavlovic D., 21. Polidar M., 9. Rusek A., 13. Sedláček R., 20. Sláma J., 4. Tekijaški N. (Kapitän).

Cheftrainer Jablonec: Kozel L.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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