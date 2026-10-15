Brighton – Kauno Žalgiris: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Brighton und Kauno Žalgiris im Rahmen der Conference League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Brighton Startelf: 1. Verbruggen B., 21. Boskali O., 20. Costinha, 5. Dunk L. (Kapitän), 13. Groß P., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 30. Svoboda M., 35. Yalcouyé M.

Brighton Ersatzbank: 14. Andres K., 26. Ayari Y., 12. David P., 29. De Cuyper M., 25. Gomes D., 59. Ibrahim Y., 24. Kadioglu F., 19. Kostulas K., 38. McGill T., 50. Nti S., 23. Steele J., 44. Vuskovic L.

Brighton Cheftrainer: Hürzeler F.

Kauno Žalgiris Startelf: 55. Svedkauskas T. (Kapitän), 32. Baldassarra F., 7. Benshaib A., 23. Hernandez A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 8. Karashima Y., 15. Leo Ribeiro, 45. Mutashi J., 70. Urega F., 19. Renan Oliveira, 3. Tolordava A.

Kauno Žalgiris Ersatzbank: 24. Burba M., 27. Debeljuh G., 17. Fiolich I., 20. Kalik A., 62. Kastrati L. II., 33. Konatar M., 9. Krekovic L., 77. Lekiatas R., 22. Mikelionis D., 10. Sirgedas G., 14. Slivka V.

Kauno Žalgiris Cheftrainer: Sopić Ž.