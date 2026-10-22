Warum ist Enzo Maresca besorgt über das Spiel von Aston Villa ohne Ball

Im Rahmen des 8. Spieltags der englischen Premier League treffen zwei Anwärter auf die oberen Tabellenplätze aufeinander: Aston Villa und Manchester City stehen sich gegenüber.

Vor diesem wichtigen Duell äußerte sich der Trainer der „Citizens“, Enzo Maresca , auf einer Pressekonferenz lobend über die Arbeit seines Kollegen Unai Emery und die Spielphilosophie der Mannschaft aus Birmingham. Die Aussagen von Maresca wurden von City Xtra veröffentlicht.

„Er hat sich bei allen Vereinen bewiesen“: Marescas Anerkennung für Emery

Enzo Maresca hob die Erfahrung und den taktischen Ansatz des spanischen Spezialisten hervor:

Respekt und Anerkennung: „Ich habe großen Respekt vor Unai Emery. Egal wo er war und welches Team er trainiert hat, er konnte immer sein hohes Niveau unter Beweis stellen. Er ist zweifellos ein fantastischer Trainer;

Präzision im Spielstil: Er hat eine sehr gut strukturierte Mannschaft unter sich. Man erkennt dieses Team leicht an seinem spezifischen Spielstil auf dem Platz. Es ist offensichtlich, was sie anstreben und welches Ziel sie verfolgen.“

Was ist die gefährlichste Eigenschaft von Aston Villa?

Der Trainer vonManchester City

betonte den größten Vorteil des Gegners und mahnte seine Spieler zur Vorsicht: Bewegung ohne Ball und hohe Intensität:

„Aston Villa agiert besonders gegen den Ball mit sehr hohem Tempo, Druck und Intensität; Schwere Prüfung: Deshalb bin ich überzeugt, dassManchester City ein sehr komplexes und schwieriges 90-minütiges Spiel bevorsteht“, betonte der italienische Trainer.

Wann findet das Spiel statt?

Details zum Spitzenspiel des 8. Spieltags der Premier League:

Datum: Samstag, 24. Oktober;

Anstoßzeit: Beginn um 16:30 Uhr nach Ortszeit.

Das Duell zwischen den beiden taktisch versierten Trainern Enzo Maresca und Unai Emery verspricht eines der Highlights der Woche in der englischen Meisterschaft zu werden.