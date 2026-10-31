Der Cheftrainer von Manchester City Enzo Maresca gab ein Statement zum Genesungsprozess des Flügelspielers Antoine Semenyo, einer der wichtigsten Offensivwaffen des Teams, ab. Der talentierte ghanaische Fußballer fiel Mitte Oktober schwer verletzt aus, und sein Zustand steht im Fokus von Fans und Experten.

In einem Kommentar gegenüber dem Pressedienst des Vereins erklärte der Cheftrainer, dass der Zustand des Spielers eine positive Dynamik zeige, er jedoch nicht beabsichtige, ihn überstürzt wieder auf das Spielfeld zu schicken.

Genesungsprozess und erwarteter Zeitrahmen: Marescas Einschätzung

Enzo Maresca bewertete den aktuellen Zustand seines Schützlings, der einen langfristigen Vertrag bis 2031 besitzt, wie folgt:

Mentale und körperliche Verfassung: „Sein Zustand ist gut, seine Stimmung ist positiv. Semenyo ist regelmäßig im Trainingszentrum und absolviert die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen und Therapiekurse vollständig“, sagte der Trainer;

Entscheidung gegen eine überstürzte Rückkehr: Der Trainerstab möchte den Spieler keinem Risiko aussetzen: „Es ist noch zu früh, ihn direkt wieder einzusetzen“;

Zeitpunkt der Rückkehr: Nach ersten medizinischen Diagnosen wird die vollständige Rückkehr des Flügelspielers nach der Verletzung, die er im Spiel gegen Ipswich im Dezember erwartet.

Semenyos Bedeutung und Statistiken in dieser Saison

Der ghanaische Fußballer zeigte in der laufenden Saison in der Offensive der „Citizens“ eine sehr hohe Produktivität:

Leistung in der Premier League: Antoine bestritt in der englischen Premier League 7 Spiele, erzielte dabei 2 Tore und lieferte 3 Assists ;

Wichtiger strategischer Aktivposten: Mit dem Spieler, der auf beiden Flügeln gleichermaßen effektiv agieren kann, hat Manchester Cityeinen langfristigen Vertrag bis Sommer 2031 abgeschlossen; seine schnelle Rückkehr in Form wird sich direkt auf die Stärke des Teams im Titelrennen auswirken.

Vor dem dichten Spielplan im Dezember und den anstehenden Pokalwettbewerben wird Semenyos Rückkehr eine wichtige Verstärkung für die Rotation des Teams sein.