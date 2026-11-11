Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger? Renommiertes Medium analysiert die ideale Position für Husanov

Die Manchester Evening News, eines der führenden Sportmedien Englands, haben einen speziellen Analyseartikel über die Zukunft und die optimale Position von Manchester City-Verteidiger Abdukodir Khusanovveröffentlicht. Das Blatt betont, dass der Cheftrainer der „Citizens“, Enzo Maresca, großes Vertrauen in den usbekischen Fußballer setzt, es jedoch an der Zeit sei, sein Potenzial auf einer festen Position zu entfalten, anstatt ihn nur als Allrounder einzusetzen.

Schwierigkeiten auf dem Flügel und absolute Sicherheit im Zentrum

Abdukodir KhusanovDank seiner Vielseitigkeit hatte Manchester City im vergangenen Sommertransferfenster davon abgesehen, einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten. Die Vereinsführung sah in ihm eine Figur, die bei Bedarf problemlos den Platz von Matheus Nunes einnehmen kann. Zudem ermöglichte Marescas Taktik, mit drei Innenverteidigern den Spielaufbau zu gestalten, Khusanov auch auf der rechten Seite Chancen.

Die Praxis zeigt jedoch, dass Khusanovs größte Stärken eindeutig im Zentrum liegen. Während der usbekische Verteidiger bei seinen Einsätzen auf dem rechten Flügel bei Offensivvorstößen und der Ballführung in der gegnerischen Hälfte leichte Schwierigkeiten hatte, agierte er nach dem Wechsel in die Mitte völlig frei und sicher. Seine Verschiebung vom Flügel ins Zentrum in der zweiten Halbzeit des Spiels gegen Nottingham Forest stabilisierte die Abwehr von City sofort.

Kriterium / Status Rechtsverteidigung Innenverteidigung (Empfehlung des Mediums) Bewegungsfreiheit Einschränkungen bei Offensivvorstößen und Passspiel Völlige Überlegenheit bei Zweikämpfen, Schnelligkeit und Balleroberung Hauptkonkurrenten Matheus Nunes Ruben Dias, Marc Guehi Problembereich Unbehagen unter Pressing in der gegnerischen Hälfte Fähigkeit, gegnerische Konter bei hohem Tempo zu stoppen Statistik der aktuellen Saison In allen Wettbewerben 14 Spiele Gilt als vielversprechendste Option für die Startelf

„Bisher wurden Marc Guehi und Ruben Dias als das Stammduo im Zentrum angesehen. Doch in drei der letzten vier Spiele, in denen sie gemeinsam aufliefen, wurde einer von beiden zur Halbzeit ausgewechselt – beiden fehlt es an Schnelligkeit. Khusanov hingegen ist auf dieser Position deutlich schneller und eine zuverlässige Option für die Zukunft.“ — Manchester Evening News

Ein klarer Weg für Maresca: Khusanov muss im Zentrum spielen

Das Fazit der Autoren lautet: Obwohl Khusanovs physische Stärke und taktische Flexibilität für die Außenverteidigung nützlich sind, würde ein Einsatz in der Innenverteidigung Manchester City deutlich mehr bringen. Vor dem Hintergrund der Langsamkeit von Dias und Guehi können die Reaktionsschnelligkeit und Entschlossenheit des 22-Jährigen in Zweikämpfen das Hauptproblem im Abwehrzentrum lösen.

Mit 14 Einsätzen in allen Wettbewerben in dieser Saison hat sich Khusanov vollständig an das hohe Tempo der Premier League angepasst. Nun liegt es an Enzo Maresca, ihn als festen und unverzichtbaren Innenverteidiger des Teams zu etablieren.

Glauben Sie, dass Abdukodir Khusanov Ruben Dias und Marc Guehi auf die Bank verdrängen und zum Stamm-Innenverteidiger von Manchester City werden kann, oder ist er auf dem Flügel besser aufgehoben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!