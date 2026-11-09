Manchester City verliert 3 Spiele in Folge: Wie will Maresca die Krise stoppen?

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Manchester City verliert 3 Spiele in Folge: Wie will Maresca die Krise stoppen?

Während in der Premier League weiterhin kompromisslose Duelle ausgetragen werden, „Manchester City“ durchlebt eine schwere Krise. Das Team verlor auswärts mit 1:3 gegen Nottingham Forest und musste damit die dritte Niederlage in Folge in der Meisterschaft hinnehmen.

Nach diesem schweren Schlag gab Cheftrainer Enzo Maresca dem renommierten Sky Sports ein Interview und erklärte, dass die bevorstehende Länderspielpause eine wichtige Gelegenheit sei, um das Team mental und taktisch neu aufzustellen.

„Normalerweise würde ich mir wünschen, schneller wieder zu spielen, aber diesmal nicht“

Normalerweise wünschen sich Trainer, dass das nächste Spiel schnell kommt, um den Schmerz einer Niederlage zu lindern. Doch Maresca gab zu, dass die zweiwöchige Pause in der aktuellen Situation für die Spieler lebensnotwendig ist:

  • Der Wunsch, auf die Siegerstraße zurückzukehren: „Wenn man ein Spiel verliert, möchte man natürlich sofort das nächste bestreiten. Das ist eine natürliche Reaktion, um schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren und die Situation zu korrigieren“;

  • Die letzte Verschnaufpause bis März: „Aber diese Länderspielpause ist für uns eine sehr gute Gelegenheit. Denn bis zum März nächsten Jahres wird dies die letzte große Pause sein. Diese Erholung und Regeneration wird den Spielern definitiv zugutekommen. Sobald wir zurückkehren, werden wir nur noch für Siege auf den Platz gehen.“

„Manchester City“ – Details zur Krisenserie

Indikator / Status

Details

Bedeutung

Letztes Spiel

Nottingham Forest 3:1 Manchester City

Schwere Auswärtsniederlage

Serie

3 Niederlagen in Folge in der Premier League

Erster großer Einbruch in der Ära Maresca

Dauer der Länderspielpause

2 Wochen

Gelegenheit zur Überarbeitung von Teamgeist und Taktik

Nächste strategische Phase

November – März

Dichter Spielplan ohne Unterbrechung bis März

Mentale Regeneration vor dem intensiven Winterkalender

Die Winterphase der Premier League von November bis März gilt traditionell als der härteste und dichteste Spielplan. Für die Schützlinge von Maresca, die durch den Punktverlust in Serie ihre Position im Titelrennen erschwert haben, dürfte diese zweiwöchige Pause entscheidend sein, um Fehler zu analysieren und den Druck abzubauen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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