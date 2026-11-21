Der Cheftrainer von Manchester City,Enzo Maresca, gab vor dem Spiel gegen Fulham Abduqodir Husanovein Update zu seinem Gesundheitszustand nach der Verletzung. Ob der usbekische Verteidiger im nächsten Spiel auflaufen kann, ist derzeit noch fraglich.

Am 11. Spieltag der Premier League empfängt Manchester CityFulham im eigenen Stadion. Vor dieser Begegnung sprach Cheftrainer Enzo Maresca über die Verletzungen im Kader und den Zustand der Spieler. Er teilte mit, dass Abduqodir Husanov sowie Matheus Nunes noch nicht sicher einsatzbereit sind.

Diese Nachricht ist auch für die Fans des Verteidigers der usbekischen Nationalmannschaft wichtig. Denn Husanovs Zustand ist nicht nur für das nächste Spiel von Manchester City von Bedeutung, sondern auch im Hinblick auf seine Teilnahme an den Länderspielen.

Was sagte Maresca über Husanov?

Laut dem Cheftrainer von Manchester City leiden Abduqodir Husanov und Matheus Nunes nach dem Spiel gegen Nottingham Forest weiterhin unter körperlichen Problemen.

„Nach dem Spiel gegen Forest ist der Einsatz von Matheus Nunes und Abduqodir Husanov im nächsten Spiel noch fraglich. Sie haben immer noch einige Probleme. Wir werden in den nächsten Stunden sehen, wie sich die Situation entwickelt“, sagte Enzo Maresca.

Das bedeutet, dass Husanovs Einsatz gegen Fulham derzeit nicht garantiert ist. Ob er an der Partie teilnehmen kann, wird nach einer abschließenden medizinischen Untersuchung seines Zustands feststehen.

Zudem wurde der englische Nationalverteidiger Marc Guéhi aufgrund eines kleinen Problems aus dem Spiel gegen Nottingham Forest nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Maresca betonte ausdrücklich, dass sein Fehlen bei der Nationalmannschaft nichts mit der Notwendigkeit einer Pause zu tun habe.

Manchester City will nach den Niederlagen zurück in die Spur finden

Die letzten Spiele waren für Manchester City nicht einfach. Das Team hat drei Niederlagen in Folge kassiert und damit auch die Tabellenführung verloren. Für die „Citizens“, die zu Saisonbeginn sieben Siege in Folge feierten, war dieses Ergebnis ein harter Test.

Maresca sagte, es sei nicht richtig, nach den Niederlagen alle Bemühungen des Teams als Fehler abzutun. Seiner Meinung nach gebe es auch während Siegesserien Mängel, und eine Niederlage bedeute nicht, dass alles falsch gemacht wurde.

„Wie ich schon oft gesagt habe, habe ich nicht geglaubt, dass alles perfekt war, als wir gewonnen haben. Und ich denke nicht, dass wir alles falsch gemacht haben, nur weil wir verloren haben.

Es gibt Bereiche, die wir verbessern müssen, und wir arbeiten zweifellos daran“, sagte der Trainer.

Welche Mängel räumte Maresca ein?

Der Cheftrainer betonte, dass Manchester City vor allem das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive verbessern müsse.

Er merkte an, dass es auch in der Phase, als das Team sieben Spiele in Folge gewann, einige Probleme gab. Die drei darauffolgenden Niederlagen hätten diese Mängel nur deutlicher hervorgehoben.

„Das ist Fußball. Wir müssen die Niederlagen analysieren. In den Spielen gegen Aston Villa und Brighton war der Torhüter der beste Spieler. Gegen Nottingham Forest haben wir, besonders in der ersten Halbzeit, nicht gut genug gespielt. Das ist eine Phase, aus der wir lernen müssen“, erklärte Maresca.

Der Trainer ist der Ansicht, dass das Team beim Spielaufbau, in der Defensive und bei der Balance auf dem Platz entschlossener agieren muss.

„Nach einer Niederlage möchte ich sofort wieder spielen“

Maresca sagte, er habe die Länderspielpause genutzt, um das Spiel des Teams zu analysieren und Mängel zu beheben. Er verhehlte jedoch nicht, dass er es nicht mag, nach einer Niederlage lange warten zu müssen.

„Mein Verhältnis zu Niederlagen ist kompliziert. Nach einer Niederlage möchte ich sofort wieder spielen. Es ist viel Zeit vergangen. Man möchte sofort auf den Platz zurückkehren. Dann kann man alles noch einmal überprüfen, analysieren und verstehen.

Zum Beispiel die Balance im Spiel, wie wir angreifen oder verteidigen – in all diesen Bereichen müssen wir uns verbessern“, sagte der Trainer.

Die Hauptaufgabe für Manchester City ist nun, im Spiel gegen Fulham auf die Siegerstraße zurückzukehren. Die usbekischen Fans warten derweil auf die endgültige Nachricht über die Einsatzfähigkeit von Abduqodir Husanov.