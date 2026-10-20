Manchester City – AEK: Maresca vertraut im Abwehrzentrum auf Husanov und Dias (Aufstellungen)

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Manchester City – AEK: Maresca vertraut im Abwehrzentrum auf Husanov und Dias (Aufstellungen)

Im Rahmen des 3. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League empfängt der amtierende englische Spitzenklub Manchester City in seinem Stadion das griechische Team AEK .

Vor dieser Begegnung wurden die Startaufstellungen beider Mannschaften offiziell bekannt gegeben. Besonders erfreulich für die usbekischen Fußballfans ist, dass der Verteidiger unserer Nationalmannschaft Abdukodir Husanov in der Startelf der Mancunians steht und von Beginn an auflaufen wird.

Die Startaufstellungen der Teams

Die Trainerstäbe beider Vereine haben sich für folgende Spieler entschieden:

  • Manchester City: Donnarumma, Lewis, Husanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Allan, Cherki, Foden, Samba;

  • AEK: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Mayer, Arriaga, Marin, Mario, Jovic, Varga.

Wann und wo beginnt das Spiel?

  • Wettbewerb: UEFA Champions League, Ligaphase, 3. Spieltag;

  • Anstoßzeit: Ortszeit Taschkent um 00:00 Uhr;

  • Stadion: Etihad Stadium, Manchester.

Für Abdukodir Husanov, der im Abwehrzentrum ein Duo mit Rúben Dias bildet, wird dieses Spiel als nächster wichtiger Test und verantwortungsvolle Prüfung in der Champions League erwartet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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