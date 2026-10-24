Maresca spricht über 4 Jahre sieglose Serie bei Aston Villa und erste Niederlage

Am aktuellen Spieltag der Premier League kassierte Manchester City Cheftrainer Enzo Maresca in Birmingham Aston Villaseine erste Saisonniederlage und äußerte sich zur Partie (1:2) sowie zur negativen Auswärtsserie.

Nach einem furiosen Saisonstart mit sieben Siegen in Folge haben die „Citizens“ erstmals in dieser Spielzeit Punkte liegen gelassen. Besonders bemerkenswert: Es ist die vierte Saison in Folge, in der der Klub aus Manchester ohne Punkte aus dem „Villa Park“ abreist.

„Nächste Saison versuchen wir es wieder“: Über den Auswärtsfluch

Nach dem Spiel gab Enzo Maresca dem renommierten Sender TNT Sports ein Interview und reagierte gelassen auf die Misserfolgsserie in Birmingham:

Kommentar zur vierten Niederlage in Folge: „Die vierte Niederlage in Folge bei Aston Villa in der Premier League? Das macht nichts, wir werden versuchen, das nächste Saison zu ändern. Im Moment kann ich nur das heutige Spiel und die Fehler analysieren“, antwortete der Trainer.

„Wir haben die Niederlage nicht verdient“: Analyse der Tore und Chancen

Der Fachmann bewertete den Spielverlauf und die Qualität seiner Mannschaft positiv, merkte jedoch grobe Defensivfehler an:

Kontrolle und Angriffe: „Insgesamt haben wir gut gespielt und viele gute Gelegenheiten herausgearbeitet. Wir haben den Großteil des Spiels um den gegnerischen Strafraum herum verbracht. Dem Gegner haben wir im gesamten Spiel nur zwei gefährliche Situationen gestattet;

Fehler beim Konter: In der zweiten Halbzeit haben wir dem Gegner nur eine Konterchance gegeben, und die haben sie genutzt. In solchen Momenten muss man besser verteidigen oder etwas Glück haben. So etwas passiert im Fußball;

Vermeidbare Gegentore: Eigentlich hätten wir beide Gegentore verhindern können. Ich denke nicht, dass wir die Niederlage verdient haben, aber Fakt ist, dass wir verloren haben. Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen und weiter nach vorne blicken“, fügte der Trainer hinzu.

Nächster Test: Ligapokal

Trotz des ersten Punktverlusts der Saison bleibt Manchester Cityeiner der Hauptanwärter auf den Titel und hat kaum Zeit zum Durchatmen:

Die „Citizens“ bestreiten ihr nächstes Spiel bereits am 28. Oktober im Rahmen des englischen Ligapokals Brighton gegen den Klub.