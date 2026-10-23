Stuttgart – B. Mönchengladbach: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der deutschen Bundesliga zwischen Stuttgart und B. Mönchengladbach beginnt am 23. Oktober um 23:30 Uhr (Taschkenter Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Stuttgart Startelf: 41. Seimen D., 22. Assinon L., 9. Demirović E., 10. Führich C., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 7. Mittelstädt M., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.
Stuttgart Ersatzbank: 2. Al-Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Prömel G., 8. Spalt Y., 20. Stergiou L., 26. Undav D.
Stuttgart Cheftrainer: Hoeneß S.
B. Mönchengladbach Startelf: 1. Nicolas M., 38. Bollin H., 2. Chiarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mvuka J., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.
B. Mönchengladbach Cheftrainer: Seoane G.
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