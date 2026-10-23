Stuttgart – B. Mönchengladbach: Aufstellungen und Liveticker

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Stuttgart – B. Mönchengladbach: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der deutschen Bundesliga zwischen Stuttgart und B. Mönchengladbach beginnt am 23. Oktober um 23:30 Uhr (Taschkenter Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Stuttgart Startelf: 41. Seimen D., 22. Assinon L., 9. Demirović E., 10. Führich C., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 7. Mittelstädt M., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.

Stuttgart Ersatzbank: 2. Al-Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Prömel G., 8. Spalt Y., 20. Stergiou L., 26. Undav D.

Stuttgart Cheftrainer: Hoeneß S.

B. Mönchengladbach Startelf: 1. Nicolas M., 38. Bollin H., 2. Chiarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mvuka J., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.

B. Mönchengladbach Cheftrainer: Seoane G.

Live-Ticker1-0 LIVE
21
Matthias Jöllenbeck pfeift wegen eines groben Fouls im Zweikampf von Leo Sauer (Stuttgart).
18
Ramon Hendriks (Stuttgart) war dem Tor ganz nah! Er nahm den Ball nach einer Ecke im Strafraum an, aber sein Schuss ging über die Latte. Das sollte eine große Warnung für die Abwehr sein. Der Ball ging ins Aus, und es gibt Abstoß für Borussia Mönchengladbach.
18
Stuttgart führt einen Eckstoß aus.
17
Stuttgart hat den Eckball schnell ausgeführt.
16
Lorenz Assignon (Stuttgart) nimmt ein hervorragendes Zuspiel an und zieht aus mittlerer Distanz ab. Der Ball schien im linken unteren Eck einzuschlagen, aber Moritz Nicolas pariert glänzend. Der Ball geht ins Aus, und Stuttgart bekommt einen Eckball.
14
Dzenan Pejcinovic (Stuttgart) dringt in den Strafraum ein und zieht ab, hat aber Pech, denn der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei. Abstoß für Borussia Mönchengladbach, der Torwart führt aus.
12
Leo Sauer (Stuttgart) versuchte seinen Gegenspieler zu umspielen, aber der Ball wurde geklärt.
9
Matthias Jöllenbeck pfeift ab, da Atakan Karazor (Stuttgart) im Angriffsduell zu hart einsteigt.
8
Pech gehabt! Hugo Bolin (B. Mönchengladbach) zieht von der Strafraumgrenze ab, der Torwart hat Mühe, aber der Ball geht knapp über die Latte. Es gibt Abstoß für Stuttgart.
51-0
Tor! Ermedin Demirović (Stuttgart) eröffnet das Scoring! Dženan Pejčinović legt den Ball per Kopf ab, und er zieht wuchtig ab – unhaltbar für den Torwart. 1:0.
5
Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) fand genug Platz zum Kopfball, setzte die Kugel aber deutlich über die Latte. Ein ganz schwacher Abschluss. Der Ball ist im Aus, der Stuttgart-Torwart führt den Abstoß aus.
5
Der Schiedsrichter und sein Assistent geben Eckstoß. B. Mönchengladbach hat die Chance, eine gefährliche Situation vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.
3
Leo Sauer (Stuttgart) kommt nach einer Ecke zum Kopfball, verfehlt jedoch das Tor – der Ball geht über die Latte ins Aus. Abstoß Borussia Mönchengladbach.
3
Stuttgart holt eine Ecke heraus.
3
Jean Paulichin (Stuttgart) konnte den Ball nicht in den Strafraum bringen, seine Flanke wurde geblockt. Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne. Ecke für Stuttgart.
1
Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!
23:30
Die Spieler sind auf dem Platz und Stuttgart stößt an.
23:30
Das ist der Schiedsrichter des heutigen Spiels: Matthias Jöllenbeck.
23:30
Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.
23:30
Herzlich willkommen, liebe Fans, zu unserem Live-Ticker! Die Startaufstellungen werden in Kürze bekannt gegeben, machen Sie es sich bequem und machen Sie sich bereit, das Spiel zu verfolgen.
StuttgartB. MönchengladbachBundesligaFußballDeutschland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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