Dramatischer Auftakt zum 7. Spieltag in Deutschland: Gladbach zeigt Moral und holt 3 Punkte

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Dramatischer Auftakt zum 7. Spieltag in Deutschland: Gladbach zeigt Moral und holt 3 Punkte

Die deutsche Bundesligastartete mit einer überraschenden und torreichen dramatischen Partie in den 7. Spieltag. Im Eröffnungsspiel des Wettbewerbs empfing Stuttgart den Verein Borussia Mönchengladbach in seinem Stadion.

In einem Spiel, das sich für die Fans zu einem wahren Torspektakel entwickelte, sicherten sich die Gäste einen wichtigen 3:2-Comeback-Sieg und feierten damit ihren ersten Saisonerfolg.

Schnelles Tor durch Demirović und starke Antwort der Gäste

Obwohl die Begegnung mit intensiven Angriffen der Gastgeber begann, kippte das Spielgeschehen zugunsten der Gäste:

  • Frühe Führung: Bereits in der 5. Minute traf Ermedin Demirović ins gegnerische Tor und brachte Stuttgart in Führung (1:0);

  • Ausgleich vor der Pause: In der 38. Minute stellte Joe Scally den Ausgleich wieder her und schickte die Teams mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause (1:1);

  • Starke zweite Halbzeit der Borussia: In der 51. Minute brachte Martino die Gäste in Führung (1:2), und in der 66. Minute erhöhte Honorat den Vorsprung auf zwei Tore (1:3);

  • Bemühungen und Demirović-Doppelpack: In der 83. Minute erzielte Demirović erneut ein Tor und verkürzte den Rückstand (2:3), doch die Gastgeber konnten in den verbleibenden Minuten nicht mehr ausgleichen.

Situation in der Tabelle

Das Ergebnis wirkte sich wie folgt auf die Tabellensituation der Mannschaften aus:

  • Stuttgart: Nach der Heimniederlage verbleibt das Team mit 6 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz;

  • Borussia Mönchengladbach: Mit den ersten 3 Punkten der Saison gelang der erste Schritt aus einer schwierigen Situation, auch wenn man derzeit noch auf dem 18. Platz rangiert.

Spielbericht:

Bundesliga. 7. Spieltag

Stuttgart — Borussia Mönchengladbach 2:3

  • Tore: Ermedin Demirović 5., 83. — Joe Scally 38., Martino 51., Honorat 66.

  • Stuttgart: Nübel, Vagnoman (Touré, 55.), Chabot, Rouault, Mittelstädt, Karazor (Stiller, 64.), Keitel, Millot (Undav, 55.), Führich, Demirović, Woltemade (Leveling, 55).

  • Borussia Mönchengladbach: Nicolas, Scally, Itakura, Elvedi, Netz, Reitz, Weigl, Honorat (Hack, 70.), Stöger, Plea, Kleindienst (Cvancara, 84).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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