Hamburger SV – Stuttgart: Aufstellungen und Liveticker

27 Fabio Vieira (Hamburg) nimmt die Flanke in den Strafraum völlig unbedrängt an. Er schießt auf die linke Ecke, aber Dennis Seimen pariert in letzter Sekunde glänzend und verhindert das Tor.

26 Miro Muheim (Hamburg) tritt den Eckstoß.

26 Fabio Vieira (Hamburg) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, um einen Mitspieler einzusetzen, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

25 Josha Vagnoman (Stuttgart) foult hart. Der Schiedsrichter hat es gesehen und pfeift sofort ab. Freistoß. Hamburg wird den Ball wahrscheinlich in den Strafraum flanken.

24 Martin Adeline (Hamburg) begeht ein grobes Foulspiel. Schiedsrichter Robert Hartmann hat das Geschehen genau beobachtet. Freistoß für Stuttgart.

21 Der Hamburger SV kontrolliert den Ball und setzt das Spiel mit langen Pässen fort.

20 Ballbesitz 15:85.

18 Die Stuttgarter Spieler kombinieren mit kurzen Pässen, um die gegnerische Abwehr zu knacken und einen schnellen Konter einzuleiten.

15 Der lange Ball in den Strafraum wird vom völlig freistehenden Ermedin Demirović (Stuttgart) angenommen, aber sein Schuss von der Fünfmetergrenze geht am linken Pfosten vorbei. Der Ball ist im Aus, es gibt Abstoß für Hamburg.

14 Stuttgart kontrolliert das Spieltempo durch präzise Kurzpässe.

14 Das Spiel ist vorerst unterbrochen, Luis Lemke (Hamburg) ist verletzt und die Betreuer müssen auf den Platz kommen.

11 David Wolf (Hamburg) zieht am Trikot eines Gegenspielers und Robert Hartmann pfeift das Foul ab. Stuttgart bekommt einen Freistoß.

9 Deniz Undav (Stuttgart) vergibt eine Großchance. Eine tolle Hereingabe findet Undav im Strafraum, der per Kopf wuchtig abschließt, das Leder aber deutlich über die Latte setzt. Der Ball geht ins Toraus, Abstoß.

7 Jamie Leweling (Stuttgart) führt die Ecke kurz aus, statt den Ball in den Strafraum zu flanken.

6 Fabio Vieira (Hamburg) bekommt einen mustergültigen Flachpass und zieht aus der Distanz ab, aber der Schuss ist zu schwach und geht auf die Tribüne. Chance vertan! Der Ball geht ins Toraus, Abstoß für Stuttgart.

3 Stuttgart scheint ins Spiel zu finden und kontrolliert den Ball. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue Angriffsgelegenheiten zu kreieren.

1 Vergebene Chance. Angelo Stiller (Stuttgart) kommt im Strafraum an den Abpraller und schießt knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Ball geht ins Aus, Abstoß Hamburg.

1 Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!

18:30 Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel beginnt gleich. Stuttgart stößt an.

18:30 Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Robert Hartmann.

18:30 Sie können sich vor Spielbeginn mit den Aufstellungen und Details vertraut machen.