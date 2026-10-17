Hamburger SV – Stuttgart: Aufstellungen und Liveticker
Die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart im Rahmen der deutschen Bundesliga beginnt am 17. Oktober um 18:30 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Hamburger SV Startelf: 1. Heuer Fernandes D., 5. Hadzikadunic D., 33. Bornauw S., 24. Capaldo N., 37. Lemke L., 28. Muheim M., 4. Nadir B., 17. Omari U., 15. Poulsen Y., 20. Vieira F., 3. Wulf D.
Hamburger SV Ersatzbank: 22. Amoako K., 7. El Ouahdi Z., 11. Grønbæk A., 9. Moffi T., 43. Nandja S., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S., 23. Torunarigha J.
Hamburger SV Cheftrainer: Poulsen M.
Stuttgart Startelf: 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirović E., 11. El Khannouss B., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 6. Stiller A., 26. Undav D. (Kapitän), 4. Vagnoman J.
Stuttgart Ersatzbank: 22. Assinon L., 1. Bredlow F., 10. Führich C., 14. Hackes L., 17. Pejčinović D., 21. Prömel G., 44. Sauer L., 47. Spalt J., 45. Stergiou L.
Stuttgart Cheftrainer: Hoeneß S.
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