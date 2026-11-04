Galatasaray besiegt Stuttgart in Istanbul, Sporting rückt in die Top 5 vor

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Galatasaray besiegt Stuttgart in Istanbul, Sporting rückt in die Top 5 vor

Die weiteren Begegnungen des 4. Spieltags der UEFA Champions League waren von intensiven Kämpfen und wichtigen Punkteteilungen geprägt. Galatasaray, das in Istanbul eines der stärksten deutschen Teams, den VfB Stuttgart, empfing, übte von Beginn an Druck aus und gewann souverän mit 2:0.

In einem parallel stattfindenden Duell sicherte sich Sporting Lissabon auswärts einen wichtigen knappen Sieg gegen das ukrainische Team von Schachtar Donezk.

Batrakovs 3-Minuten-Gala: Blitzstart von Galatasaray

Die hitzige Atmosphäre im Ali-Sami-Yen-Stadion verschaffte den Gastgebern von den ersten Minuten an einen großen Vorteil:

  • Zwei Tore in der 12. und 15. Minute: Batrakov, der zum Helden der Partie avancierte, traf innerhalb von nur drei Minuten zweimal ins gegnerische Tor und schnürte einen schnellen Doppelpack – 2:0.

  • Die Schwäche der Deutschen: Obwohl der Bundesliga-Vertreter versuchte, das Spiel durch seine Angreifer Deniz Undav und Ermedin Demirović zu drehen, hielten die Abwehr des Istanbuler Klubs und Torhüter Uğurcan Çakır ihren Kasten sauber.

  • Verschiebungen in der Tabelle: Dank des wichtigen Sieges kommt Galatasaray nun auf 6 Punkte und belegt den 14. Platz, während Stuttgart bei 7 Punkten auf Rang 8 verharrt.

Schachtar – Sporting: Dumbias goldener Treffer

Der Lissaboner Spitzenklub, der in der Gruppenphase konstant überzeugt, entschied ein weiteres wichtiges Auswärtsspiel für sich:

  • Das entscheidende Tor in der 59. Minute: Das Schicksal der ausgeglichenen Partie wurde in der zweiten Halbzeit durch einen präzisen Schuss von Ousmane Diomande entschieden – 0:1.

  • Sporting in den Top 5: Die Lissaboner erhöhten ihr Punktekonto auf 9 und festigten ihren 5. Platz in der Gesamttabelle. Schachtar, das bei 4 Punkten steht, rutschte auf den 18. Platz ab.

Dieser Spieltag der UEFA Champions League hat den Wettbewerb um die ersten acht Plätze, die direkt für die K.-o.-Phase qualifizieren, mehr denn je verschärft.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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