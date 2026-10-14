Slovan Bratislava gegen Stuttgart: Aufstellungen und Liveticker

38 Josha Vagnoman (Stuttgart) versuchte, einen Mitspieler außerhalb des Strafraums anzuspielen, aber die gegnerische Abwehr klärte die Situation schnell.

36 Der Torhüter musste sich in dieser Situation keine Sorgen machen. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) hat Präzision gegen Kraft eingetauscht, und deshalb ging sein Schuss weit über die Latte.

34 Josha Vagnoman (Stuttgart) vergibt eine gute Chance, er zieht direkt aus mittlerer Distanz ab, aber der Ball trifft die Latte!

34 Chris Führich (Stuttgart) führt die Ecke aus, aber ein Verteidiger steigt am höchsten und klärt per Kopf.

31 Slovan Bratislava hat den Eckstoß schnell mit einem kurzen Pass ausgeführt.

31 Cesar Blackman (Slovan Bratislava) zieht wuchtig ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball unter Einsatz seines Lebens. Der Ball geht ins Aus. Slovan Bratislava führt einen Eckstoß aus.

29 Tor! Angelo Stiller findet Deniz Undav (VfB Stuttgart) mit einem brillianten Pass im Strafraum, und dieser nutzt die Gelegenheit eiskalt und schiebt den Ball unten rechts ein. 0:1.

29 Tor! Deniz Undav (Stuttgart) schiebt den Ball ins Netz und verändert den Spielstand!

27 Andraž Šporar (Slovan Bratislava) zieht ab, aber ein Verteidiger blockt den Schuss stark ab.

26 Bilal El Khannouss (Stuttgart) sieht Gelb für ein hartes Einsteigen. Irfan Peljto zögerte keine Sekunde bei dieser Entscheidung.

26 Gelbe Karte für Bilal El Khannouss (Stuttgart).

24 Deniz Undav (Stuttgart) schnappt sich den Abpraller und zieht ab. Der Torhüter ist auf dem Posten und pariert glänzend.

24 Deniz Undav (Stuttgart) schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, nachdem er eine Großchance vergeben hat! Er nahm eine Freistoßflanke an, verarbeitete den Ball mit dem ersten Kontakt und zog aus kurzer Distanz wuchtig auf die Mitte des Tors ab, aber Dominik Takáč parierte glänzend.

22 Peter Pokorný (Slovan Bratislava) erobert den Ball und protestiert wütend, nachdem Irfan Peljto auf Foul entschieden hat. Stuttgart bekommt einen Freistoß. Mal sehen, was sie daraus machen.

21 Sandro Cruz (Slovan Bratislava) foult im Zweikampf. Irfan Peljto hat die Szene genau gesehen und pfeift ab.

20 Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) versuchte sein Glück mit einem Schuss, doch ein Verteidiger blockte den Ball gekonnt ab, sodass sein Versuch keine Gefahr für den Torhüter darstellte.

18 Irfan Peljto konnte das harte Foul von Grisha Prömel (Stuttgart) nicht übersehen und pfiff ab.

15 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versuchte einen Pass, aber er wurde geblockt. Stuttgart bekommt einen Eckball.

15 Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) vergibt eine große Chance! Er fand Platz nahe des Strafraums und köpfte aufs Tor, aber dem Schuss fehlte es an Wucht und Präzision. Der Ball flog weit über die Latte!

15 Die Ecke von Angelo Stiller (VfB Stuttgart) wird von der Abwehr geklärt.

14 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versuchte einen Pass, aber dieser wurde abgeblockt. Stuttgart bekommt einen Eckball.

12 Ramon Hendriks (Stuttgart) konnte für dieses harte Einsteigen nichts anderes als Gelb erwarten. Und da ist sie, die gelbe Karte. Irfan Peljto zögerte keine Sekunde, sie aus der Tasche zu ziehen.

11 Sulayman Kamara (Slovan Bratislava) versuchte, die Gegner auszuspielen, aber der Verteidiger schaffte es, den Ball zu erobern.

10 Sulayman Kamara (Slovan Bratislava) lässt seinen Gegenspieler stehen, kann den Ball aber nicht im Spielfeld halten.

8 Der Ball ist im Aus, Slovan Bratislava führt den Abstoß aus.

8 Eckstoß. Stuttgart bekommt eine Chance.

8 Josha Vagnoman (Stuttgart) erhielt ein genauer Zuspiel, tauchte allein vor dem Torwart auf und zog wuchtig ab in die Tormitte. Doch Dominik Takáč war wachsam und parierte den Ball mühelos, wodurch er ein Tor verhinderte.

8 Josha Vagnoman (Stuttgart) nahm einen präzisen Pass an, lief alleine auf den Torwart zu und schoss den Ball wuchtig in die Mitte des Tores. Dominik Takáč war wachsam und parierte den Ball mühelos, sodass kein Tor fiel. Eckstoß. Es gibt eine Chance für Stuttgart.

7 Josha Vagnoman (Stuttgart) hat seinen Gegenspieler klar festgehalten, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und der Schiedsrichter pfeift das Foul ab.

7 Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) flankt ins Zentrum, aber der Verteidiger passt auf und klärt die Gefahr.

5 Grisha Prömel (Stuttgart) kommt nach einer Ecke zum Kopfball, verfehlt aber das Tor, der Ball geht über die Latte.

5 Stuttgart bekommt einen Eckstoß zugesprochen.

3 Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) kam in eine gute Schussposition, verschaffte sich Platz und versuchte es aus der Distanz. Sein gefährlicher Schuss Richtung linken Pfosten wurde von Fabian Bredlow glänzend pariert!

1 Suleyman Kaba (Slovan Bratislava) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber Fabian Bredlow fängt den Ball ab.

1 Wahnsinn, das heutige Spiel fängt genau jetzt an.

00:00 Endlich kommen die Spieler auf den Platz! Stuttgart wird das Spiel anstoßen.

00:00 Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Irfan Peljto.

00:00 Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.