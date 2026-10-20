Stuttgart – Atl. Madrid: Aufstellungen und Liveticker

64 Angelo Stiller (Stuttgart) liegt verletzt am Boden, und der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, um medizinische Hilfe zu leisten.

64 Morten Hjulmand (Atlético Madrid) zeigt sich nach einer direkten roten Karte unzufrieden.

63 Atletico Madrid dominiert derzeit den Ballbesitz mit präzisen Pässen zwischen den Spielern.

61 Ажойиб сейв! Пабло Барриос (Атлетико Мадрид) жарима майдончаси ичида аниқ узатмани қабул қилиб олгач, зарба бериш учун етарлича вақт ва бўш ҳудудга эга эди, аммо унинг дарвозанинг пастки ўнг бурчагига йўллаган зарбасини Деннис Займен ажойиб тарзда қайтарди. Алехандро Гримальдо (Атлетико Мадрид) ҳимоячига тегиб қайтган тўпдан сўнг жарима майдончаси ичида қулай имкониятга эга бўлди, бироқ у тўпга кучли зарба бериб юборди ва тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.

59 Giuliano Simeone (Atl. Madrid) schlägt den Ball in den Strafraum, gar keine schlechte Idee, aber er findet keinen Abnehmer, da keiner seiner Mitspieler heranreicht.

57 Jan Oblak fängt die Flanke von Chris Führich (Stuttgart) ab und der Angriff ist unterbunden.

56 Serdar Gözübüyük sieht das Foul von Deniz Undav (Stuttgart) und zögert keine Sekunde, zu pfeifen.

55 Chris Führich (Stuttgart) tritt die Ecke in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt die Situation.

54 Er muss das Tor machen! Chris Führich (Stuttgart) bekommt einen kurzen Pass im Strafraum, braucht aber zu lange für den Abschluss, sodass ein Verteidiger klären kann. Der Assistent zeigt auf Ecke, Stuttgart führt aus.

53 Bilal El Khannouss (Stuttgart) versuchte einen Steckpass und Jamie Leweling wäre fast frei durch gewesen, doch ein Verteidiger reagierte geistesgegenwärtig und nahm ihm den Ball ab.

52 Josha Vagnoman (Stuttgart) muss verletzungsbedingt den Platz verlassen. Sebastian Hoeness bringt Lorenz Assignon.

50 Der Verteidiger blockt einen Schuss von Ademola Lookman (Atl. Madrid) im Strafraum heldenhaft ab.

49 Morten Hjulmand (Atlético Madrid) geht robust in den Zweikampf, und Serdar Gözübüyük pfeift das Foul ab. Stuttgart erhält einen Freistoß.

47 Ademola Lookman passt den Ball zu Julián Álvarez (Atlético Madrid), der ihn im Strafraum annimmt und direkt oben rechts im Tor unterbringt! Der Torwart war chancenlos. 1:1!

46 Zur zweiten Halbzeit wird es eine Auswechslung geben. Diego Simeone ist mit der Leistung von Jonathan David (Atletico Madrid) höchstwahrscheinlich unzufrieden. Ademola Lookman kommt für ihn ins Spiel.

46 Alles ist bereit für den Beginn der zweiten Halbzeit.

45+1 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45 Giuliano Simeone (Atlético Madrid) hat die Fähigkeit, den Ball weit aus dem Einwurf in den Strafraum zu werfen, und das kann sehr gefährliche Situationen für seine Mannschaft erzeugen.

45 Simeone (Atl. Madrid) versuchte, einen Gegenspieler auszuspielen, aber der Ball wurde geklärt.

44 Julián Álvarez (Atlético Madrid) wird im Zentrum des Strafraums völlig frei angespielt, setzt seinen Kopfball nach einer Flanke von der Seite jedoch knapp am linken Pfosten vorbei.

42 David Hancko (Atlético Madrid) steigt nach einer Ecke höher als die Verteidiger und köpft den Ball in die Tormitte. Der Kopfball aus größerer Distanz war nicht druckvoll genug, und der Torwart hat den Ball sicher.

42 Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) bereitet sich auf den Eckstoß vor.

42 David Hancko (Atletico Madrid) nimmt ein Zuspiel nahe der Strafraumgrenze an, aber sein Schuss wird abgeblockt. Der Ball geht ins Aus. Atletico Madrid bekommt einen Eckball.

40 Die Ecke wird ins Zentrum des Strafraums geschlagen, wo David Hancko (Atlético Madrid) zum Schuss kommt, aber das Timing verpasst und der Ball über die Latte fliegt.

40 Alex Baena (Atlético Madrid) führt den Eckball kurz aus, um das Tempo zu erhöhen.

39 Pablo Barrios (Atlético Madrid) spielt einen unpräzisen flachen Pass in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt. Wenn dieser Pass angekommen wäre, hätte er höchstwahrscheinlich im Tor gezappelt. Atletico Madrid bekommt einen Eckball.

39 Deniz Undav (Stuttgart) verursacht durch ein Foul einen Freistoß. Halil Umut Meler hatte die Szene genau im Blick und pfiff ab.

36 Jamie Leweling (Stuttgart) nahm den Ball nahe der Strafraumgrenze an und sorgte mit einem brillianten Schuss ins linke Eck für ein echtes Wunder!

33 Grischa Prömel (Stuttgart) zeigte zu viel Aggression beim Versuch, seinem Gegner zu entkommen, und der Schiedsrichter pfiff das Foul ab.

32 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum. Doch der gegnerische Verteidiger ist wachsam und klärt den Ball zur Beseitigung der Gefahr.

31 8:2 lautet die Gesamtstatistik der Torschüsse. Bisher steht es 3:0 bei den Torschüssen aufs Tor.

31 Julián Álvarez (Atlético Madrid) kommt außerhalb des Strafraums an den Abpraller, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

29 Alejandro Grimaldo schlug eine gefährliche Ecke, der Ball landete auf dem Kopf von Marc Pubill (Atletico Madrid), aber sein Kopfball aus kurzer Distanz misslang und ging über die Latte.

29 Alejandro Grimaldo (Atl. Madrid) bereitet sich auf den Eckstoß vor.

29 Giuliano Simeone (Atletico Madrid) versuchte, den Ball zu einem Mitspieler zu bringen, aber der Verteidiger blockte ihn gut ab. Der Ball ging ins Aus, es gibt Ecke. Atletico Madrid hat nun die Möglichkeit, eine gefährliche Torchance zu kreieren.

27 Angelo Stiller (Stuttgart) spielt einen Doppelpass mit Deniz Undav, aber der Angriff versandet.

25 Grisha Prömel (Stuttgart) stand im klaren Abseits, und der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, nachdem der Linienrichter die Fahne gehoben hatte.

23 Chris Führich (Stuttgart) führt die Ecke aus und flankt in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr ist wachsam und klärt den Ball sicher.

23 Chris Führich (Stuttgart) startete einen Alleingang, aber ein gegnerischer Verteidiger stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Situation. Der Schiedsrichter und sein Assistent gaben einen Eckstoß. Stuttgart hat nun die Chance, Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen.

22 Ramon Hendriks (Stuttgart) schlägt einen langen Pass in Richtung Chris Führich, aber Jan Oblak kommt heraus und fängt den Ball ab.

22 Chris Führich (Stuttgart) bringt den Eckball in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt.

21 Bilal El Khannouss (Stuttgart) verschafft sich etwas Platz und versucht, den Ball in den Strafraum zu flanken. Doch ein Verteidiger stellt im entscheidenden Moment den Fuß dazwischen und klärt. Der Ball geht ins Aus, und Stuttgart bekommt einen Eckball.

20 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) versuchte, Gegenspieler ausz Dribbeln, aber der Verteidiger holte sich den Ball stark zurück.

20 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) bringt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die gegnerischen Verteidiger blocken den Ball ab.

19 Serdar Gözübüyük pfeift das Spiel ab und entscheidet auf Freistoß nach einem Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid) an seinem Gegenspieler.

17 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) sieht nach einem kleinen Foul vom Schiedsrichter die harte Gelbe Karte.

16 Angelo Stiller (Stuttgart) bekommt einen klasse Pass, lässt den Verteidiger aussteigen und schießt knapp am linken Pfosten vorbei.

16 65:35 – Ballbesitzverhältnis.

13 Tormöglichkeit! Chris Führich (Stuttgart) schießt nach einem tollen Pass von Deniz Undav aus dem Strafraum, aber der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

11 Angelo Stiller (Stuttgart) zieht direkt aus der Distanz ab. Jan Oblak pariert seinen Schuss in den rechten Winkel. Der Ball prallt von einem Abwehrspieler zu Jamie Leweling (Stuttgart), der im Strafraum sofort abzieht, das Leder geht jedoch knapp über die Latte.

9 Die Stuttgarter kombinieren sich schön durch kurze Pässe und leiten so einen neuen Angriff ein.

8 Chris Führich (Stuttgart) schießt eine harte und ungenaue Ecke, der Ball geht ins Aus. Abstoß Atlético Madrid.

7 Bilal El Khannouss (Stuttgart) zieht aus der Ferne ab, doch ein Verteidiger blockt den Schuss ab. Der Schiedsrichter pfeift, Eckstoß für Stuttgart.

7 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) flankt in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt die Gefahr.

5 Stuttgart baut das Spiel mit präzisen Pässen auf, um neue Angriffsgelegenheiten zu kreieren.

3 Chris Führich (Stuttgart) zieht ab, aber sein Versuch geht völlig daneben und segelt über die Latte.

1 Josha Vagnoman (Stuttgart) nimmt den Ball an und zieht ohne zu zögern stramm ab, aber Jan Oblak ist zur Stelle und pariert den Schuss!

1 Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) führt den Eckball kurz aus, statt den Ball in den Strafraum zu flanken.

1 Bilal El Khannouss (Stuttgart) nahm ein tolles Zuspiel im Strafraum an und zielte auf die linke Seite des Tors, aber der Torwart parierte den Schuss. Stuttgart führt einen Eckstoß aus.

1 Das Spiel hat begonnen. Die erste Halbzeit läuft.

00:00 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Stuttgart stößt an.

00:00 Serdar Gözübüyük wurde zum Schiedsrichter des heutigen Spiels ernannt und wird versuchen, fair zu pfeifen und Fehler zu vermeiden.

00:00 Die Startaufstellungen beider Teams wurden bereits bekannt gegeben und können in den Spieldetails eingesehen werden.