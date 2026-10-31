Sensation in Leverkusen: Stuttgart besiegt Bayer mit 4:2

BundesligaZwei wichtige Begegnungen des 8. Spieltags sind beendet. Die Fans in der BayArena in Leverkusen erlebten ein wahres Torfestival und eine unerwartete Sensation: Bayer, das in der Spitzengruppe der Tabelle mitspielte, unterlag zu Hause dem VfB Stuttgart mit 2:4.

In einer parallel ausgetragenen Partie sicherte sich RB Leipzig einen souveränen Auswärtssieg gegen Schalke und festigte damit seine Position im Titelrennen.

Drama in Leverkusen: Demirović-Gala und Stuttgarter Sieg

Das Duell zwischen Bayer und Stuttgart begann von der ersten Minute an mit offenem Visier und intensiven Angriffen:

Starker Start der Gäste: Ermedin Demirović eröffnete in der 14. Minute den Torreigen, in der 22. Minute erhöhte Jamie Leweling auf 2:0;

Schicks Antwort: In der 28. Minute verkürzte der erfahrene Stürmer Patrik Schick für die Gastgeber und brachte Spannung zurück ins Spiel;

Die entscheidenden Treffer von Stuttgart: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 51. Minute, stellte Bilal El Khannouss auf 1:3, und in der 65. Minute schnürte Demirović seinen Doppelpack, was das Schicksal der Partie besiegelte;

Letzter Versuch: Das Tor von Ibrahim Maza in der 79. Minute konnte Bayer nicht mehr vor der Niederlage bewahren – Endstand 2:4.

Nach diesem Sieg kommt Stuttgart auf 12 Punkte, während Bayer bei 13 Zählern stehen bleibt und auf den 6. Platz abrutscht.

Souveränität in Gelsenkirchen: Leipzig in den Top 3

Leipzig gastierte bei Schalke, das sich in der unteren Tabellenhälfte befindet, und demonstrierte seine Klasse:

Tore von Nusa und Romulo: Antonio Nusa eröffnete in der 37. Minute den Torreigen, in der 78. Minute erzielte Romulo den zweiten Treffer für die Gäste und sicherte den 2:0-Sieg;

Sprung in der Tabelle: Mit den gewonnenen 3 Punkten kommt Leipzig auf 18 Zähler und klettert auf den 3. Tabellenplatz. Schalke bleibt mit 6 Punkten auf dem gefährlichen 17. Platz.

Spielprotokoll und Aufstellungen

Bayer — Stuttgart 2:4

Tore: Schick (28), Maza (79) — Demirović (14, 65), Leweling (22), El Khannouss (51).

Bayer: Flekken, Gutiérrez, Quansah, Tapsoba, Medina, Fernandes, García (Boniface, 83), Vázquez (Hofmann, 62), Maza, Moreira (Tillman, 75), Schick.

Stuttgart: Seimen, Leweling, Jaké (Yelch, 65), Chabot, Hendriks, Karazor, Prömel, El Khannouss, Undav (Nartey, 72), Führich, Demirović.

Schalke — Leipzig 0:2