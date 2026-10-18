Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim: Aufstellungen und Liveticker

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Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim im Rahmen der deutschen Bundesliga beginnt am 18. Oktober um 20:30 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Borussia Mönchengladbach Startelf: 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. S., 4. Itakura K., 3. Lainer S., 36. Herrmann P., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Ngoumou N.

Borussia Mönchengladbach Ersatzbank: 33. Bats D., 39. Danfa I. M., 25. Hack R., 14. Pléa A., 20. Netz L., 22. Fraulo O., 18. Reitz R., 34. Ngefak M., 7. Stöger K.

Borussia Mönchengladbach Cheftrainer: Seoane G.

TSG Hoffenheim Startelf: 1. Baumann O. (Kapitän), 11. Bülter M., 7. Berisha M., 20. Bischof T., 34. Nsoki S., 10. Kramarić A., 2. Drexler D., 19. Jurásek D., 28. Prömel G., 22. Akpoguma K., 39. Bischof T.

TSG Hoffenheim Ersatzbank: 18. Samassékou D., 14. Moerstedt M., 15. Gendrey V., 5. Kabak O., 27. Tohumcu E., 47. Lässig V., 32. Lenz C., 9. Bebou I., 37. Philipp L.

TSG Hoffenheim Cheftrainer: Matarazzo P.

Borussia MönchengladbachTSG HoffenheimBundesligaFußballDeutschland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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