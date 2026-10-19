Parma – Torino: Aufstellungen und Liveticker

54 Das Spiel ist unterbrochen, da Sasa Britchgi (Parma) die Gelbe Karte sieht.

52 Adrián Bernabé García (Parma) zieht wuchtig ab auf die Mitte des Tores, aber Lucas Perri ist zur Stelle und pariert den Ball.

51 Gefährliche Szene! Simone Lontani (Parma) war ganz nah dran, den von ihm eingeleiteten Angriff mit einem Tor zu krönen. Sein Schuss aus kurzer Distanz ging über die Latte.

50 Simone Lontani (Parma) schießt aus dem Strafraum, aber die Verteidiger blocken ab.

48 El Bilal Touré (Parma) schraubt sich nach einer präzisen Flanke am höchsten und köpft aufs Tor. Sein brilliant ausgeführter Kopfball geht nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

47 Der Eckstoß wurde ausgeführt, aber Parma konnte ihn nicht nutzen, der Verteidiger klärte den Ball.

46 Nach der Pause gibt es einen Wechsel. Simone Lontani kommt für Giovanni Fabbian (Parma) ins Spiel.

46 Alberto Gilardino nahm zur Pause einen Wechsel vor. Dominik Drobnic kam für Diego Carlos (Parma) ins Spiel.

46 Alles ist bereit für den Beginn der zweiten Halbzeit.

45+2 Erste Halbzeit beendet.

45 Es ist noch 1 Minute Nachspielzeit übrig.

45+1 Nikola Vlašić (Torino) berührt den Ball mit der Hand und begeht ein Foul.

44 Diego Carlos (Parma) zieht aus der Distanz ab und schießt gefährlich auf die Mitte des Tors, aber Lucas Perri fängt den Ball mühelos ab.

42 Das Spiel ist vorübergehend unterbrochen, Saul Coco (Torino) hat sich verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz kommen.

38 Diego Carlos (Parma) zieht aus der Distanz ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab, keine echte Gefahr.

37 Ardian Ismajli (Torino) konnte für sein hartes Einsteigen nichts anderes als Gelb erwarten. Und es ist tatsächlich Gelb. Giovanni Ayroldi zögerte keine Sekunde, sie aus der Tasche zu ziehen.

35 Diego Carlos (Parma) treibt den Ball von außerhalb des Strafraums nach vorne und schießt, aber der Ball geht genau auf die Mitte, keine Probleme für Lucas Perri. Eine ruhige Parade.

34 Diego Carlos (Parma) setzt sich nach einer Ecke im Kopfballduell gegen die Abwehrspieler durch und köpft den Ball Richtung Tormitte. Der Kopfball aus größerer Distanz war nicht druckvoll genug, und der Torhüter fängt den Ball mühelos ab.

34 Parma holt eine Ecke heraus. Ihre Gegner stehen vor der Gefahr eines weiteren Angriffs.

34 Giovanni Fabbian (Parma) kam frei im Strafraum zum Schuss, aber sein Versuch wurde von einem Verteidiger großartig geblockt.

33 David Romero (Parma) nimmt den Ball im Strafraum an und zieht gefährlich ab in die untere rechte Ecke. Lucas Perri pariert glänzend!

28 Diego Carlos (Parma) sieht Gelb von Giovanni Ayroldi, nachdem er einen Gegenspieler zu Boden gebracht hat.

26 Giovanni Ayroldi hat seine Entscheidung nach VAR-Überprüfung nicht geändert. Kein Foul, das Tor zählt!

25 Die Spieler von Torino brachen ihren Jubel ab, da Schiedsrichter Giovanni Ayroldi das VAR-Zeichen gab, höchstwahrscheinlich um eine Abseitsposition zu Beginn des Angriffs zu prüfen.

24 Giovanni Simeone (Torino) zieht aus der Distanz stramm ab, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

24 Che Adams (Torino) reagierte am schnellsten auf den Abpraller vor dem Tor und köpfte den Ball ein.

21 Dank einer brillianten Abwehraktion brachte der Eckstoß von Torino nichts ein.

21 Pietro Comuzzo (Torino) vergab eine Großchance, als er nach einem Freistoß aus dem Strafraum heraus per Kopf abschloss. Sein Versuch ging deutlich am linken Pfosten vorbei.

16 Mandela Keita (Parma) zieht aus der Ferne ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

14 Alessio Caccamani (Torino) steht im Abseits, und der Linienrichter hebt die Fahne.

11 Pietro Comuzzo (Torino) zieht aus der Ferne ab, verfehlt aber das Tor knapp links.

10 El Bilal Touré (Parma) schießt aus dem Strafraum, aber die Abwehrspieler blockieren rechtzeitig.

4 Tor! Giovanni Simeone (Torino) nimmt den Ball nach einem hervorragenden Zuspiel von Rafik Belghali im Strafraum an und trifft präzise ins linke Eck. Spielstand 0:1.

3 Der Ball flog hoch, Rolando Mandragora (Torino) konnte ihn nicht kontrollieren und er berührte die Hand, der Schiedsrichter pfiff das Foul ab.

1 Saúl Coco (Torino) steigt im Fünfmeterraum hoch, setzt seinen Kopfball aber knapp am linken Pfosten vorbei.

1 Statt den Ball in den Strafraum von Turin zu flanken, wurde der Eckball kurz ausgeführt.

1 Che Adams (Torino) zieht stramm aufs Tor ab, aber ein Verteidiger blockt den Schuss. Der Ball geht ins Aus. Torino bekommt eine Ecke.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

23:46 Die Spieler betreten endlich den Rasen! Torino stößt an.

23:45 Das heutige Spiel wird von Giovanni Ayroldi geleitet.

23:45 In den Spieldetails können Sie sich vor dem Anpfiff mit den Aufstellungen der Mannschaften vertraut machen.