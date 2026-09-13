In der neuen Saison 2026/2027 der deutschen Bundesliga wurde offiziell die erste Trainerentlassung verzeichnet, was bei den Fans des deutschen Fußballs für großes Aufsehen sorgte. Die Führung von Borussia Mönchengladbach traf eine überraschend drastische Entscheidung und gab bekannt, dass Eugen Polanski nicht länger als Cheftrainer der Mannschaft fungieren wird.

Grund für diese harte Entscheidung war die schmerzhafte und blamable 0:5-Niederlage am letzten Spieltag beim SC Freiburg sowie der völlig misslungene Saisonstart. Die Gladbacher, die in der neuen Spielzeit noch keinen einzigen Punkt holen konnten und am Tabellenende feststecken, befinden sich in einer tiefen Krise.

Warum konnte Polanski, der aus der Jugendabteilung zum Cheftrainer aufstieg, die Mannschaft nicht stabilisieren? Wie hat das Debakel gegen Freiburg die Pläne des Vereins verändert und wer wird Borussia vor dem Spiel gegen Mainz am 19. September retten?

0:5 gegen Freiburg und das Urteil innerhalb von 24 Stunden

Die Geduld der Gladbacher Vereinsführung endete nach dem katastrophalen Auftritt in Freiburg:

Das Debakel auf dem Platz: Borussia M. verlor auswärts gegen Freiburg mit 0:5 ohne einen eigenen Treffer zu erzielen und zog den heftigen Zorn der Fans auf sich;

Sofortige Entscheidung: Nur einen Tag nach der blamablen Niederlage hielt die Vereinsführung eine Krisensitzung ab und löste den Vertrag mit Polanski auf;

Das erste Opfer der Saison: Borussia Mönchengladbach ist der erste Verein in der Bundesliga-Saison 2026/2027, der seinen Cheftrainer entlassen hat.

Null Punkte und Tabellenkeller: Das Ausmaß der Krise

Die Bilanz der Gladbacher in der aktuellen Saison ist katastrophal:

Kein Sieg oder Unentschieden: Der Verein hat seit Saisonbeginn alle Pflichtspiele verloren und steht mit 0 Punkten da;

Abstiegsgefahr: Borussia steht derzeit am Tabellenende der Bundesliga und ist akut abstiegsgefährdet;

Defensive und offensive Instabilität: Das 0:5 zeigte, dass nicht nur die Offensive, sondern auch die Defensive und die taktische Disziplin völlig aus dem Ruder gelaufen sind.

Von der Akademie zum Cheftrainer: Das Ende der Ära Eugen Polanski

Der Weg des 38-jährigen Trainers an der Spitze der Mannschaft war kompliziert:

Interne Entwicklung: Polanski hatte sich als lokales Talent einen Namen gemacht, indem er lange Zeit die Junioren- und Jugendmannschaften des Vereins erfolgreich betreute;

Vom Interim zum Cheftrainer: Nachdem er zunächst als Interimstrainer gearbeitet hatte, unterzeichnete er im November letzten Jahres einen festen Vertrag als Cheftrainer;

Die nächste Prüfung — Mainz: Borussia M. bestreitet sein nächstes wichtiges Spiel am 19. September zu Hause gegen Mainz, wobei erwartet wird, dass ein neuer Interimstrainerstab das Team auf diese Partie vorbereitet.

Diese eilige Veränderung bei Borussia Mönchengladbach zeigt einmal mehr, wie gnadenlos der Wettbewerb im deutschen Fußball ist und dass Fehler in der ersten Liga nicht verziehen werden.

War die sofortige Entlassung von Eugen Polanski nach der 0:5-Niederlage Ihrer Meinung nach die richtige Entscheidung, oder hätte man ihm mehr Zeit geben sollen, um das Team wieder auf Kurs zu bringen? Welcher namhafte Trainer könnte Borussia vor dem Abstieg bewahren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der aktuellen Bundesliga-Nachrichten mit allen Fußballfans und Ihren Freunden!