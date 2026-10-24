UFC 333: Ramazon Temirov steigt in Abu Dhabi ins Oktagon — Komplette Card und Zeitplan

Heute, am 24. Oktober, findet in der Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, das von MMA-Fans weltweit und aus Usbekistan mit Spannung erwartete nummerierte UFC 333 Turnier statt.

Das Programm des Abends umfasst zwei Titelkämpfe, ein Schwergewichts-Duell sowie einen äußerst wichtigen Kampf mit Beteiligung unseres Landsmannes Ramazon Temirov. Das Hauptduell für uns: Ramazon Temirov gegen einen Top-10-Gegner

Im drittwichtigsten Kampf des Turniers steigt der usbekische Kampfsportler Ramazon Temirov (Nr. 10) ins Oktagon:

Status des Gegners:

Unser Landsmann trifft auf den gefährlichen britischen Kämpfer, der in der Fliegengewichts-Rangliste auf Platz 6 geführt wird, Lone Kavana als Gegner; Notwendigkeit eines strategischen Sieges:

Ein Erfolg in diesem Duell würde Temirov die Möglichkeit geben, in die Top-5 seiner Gewichtsklasse aufzusteigen und sich dem Titelrennen zu nähern. Intrigen der Main Card: Volkanovskis Verteidigung und die Trilogie Yan gegen Dvalishvili

Die zentralen Kämpfe des Abends stehen im Fokus von Millionen Fans:

Hauptkampf (Main Event):

Federgewichts-Champion Alexander Volkanovski verteidigt seinen Titel gegen den ungeschlagenen Herausforderer Movsar Evloev (Nr. 1); Co-Main Event:

Bantamgewichts-Champion Petr Yan tritt im Trilogie-Kampf gegen den ehemaligen Champion Merab Dvalishvili (Nr. 1) an. Der aktuelle Stand ist 1:1; Dvalishvili gewann im März 2023, während Yan das Rückmatch im Dezember 2025 für sich entschied;Russisches Schwergewichts-Derby:

Der Nummer-2-Kämpfer der Division, Alexander Volkov, misst sich mit Rizvan Kuniev, der auf Platz 7 der Rangliste steht. Turnierzeit und komplette Card

Der Wettbewerb begann heute, am 24. Oktober, um

17:00 Uhr nach Taschkent-Zeit. Die Kämpfe der Main Card starten um 22:00 Uhr. Main Card:

Federgewicht (Titel):

Alexander Volkanovski (Champion) — Movsar Evloev (Nr. 1) Bantamgewicht (Titel):

Petr Yan (Champion) — Merab Dvalishvili (Nr. 1) Fliegengewicht:

Lone Kavana (Nr. 6) — Ramazon Temirov (Nr. 10) Schwergewicht:

Alexander Volkov (Nr. 2) — Rizvan Kuniev (Nr. 7) Federgewicht:

Aaron Pico (Nr. 11) — Losene Keita Prelim Card:

Azamat Murzakanov (Nr. 7) — Dominick Reyes (Nr. 8)