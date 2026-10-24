UFC 333: Ramazon Temirov steigt in Abu Dhabi ins Oktagon — Komplette Card und Zeitplan

·8·Sport
UFC 333: Ramazon Temirov steigt in Abu Dhabi ins Oktagon — Komplette Card und Zeitplan

Heute, am 24. Oktober, findet in der Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, das von MMA-Fans weltweit und aus Usbekistan mit Spannung erwartete nummerierte UFC 333 Turnier statt.

Das Programm des Abends umfasst zwei Titelkämpfe, ein Schwergewichts-Duell sowie einen äußerst wichtigen Kampf mit Beteiligung unseres Landsmannes Ramazon Temirov. Das Hauptduell für uns: Ramazon Temirov gegen einen Top-10-Gegner

Im drittwichtigsten Kampf des Turniers steigt der usbekische Kampfsportler Ramazon Temirov (Nr. 10) ins Oktagon:

Status des Gegners:

  • Unser Landsmann trifft auf den gefährlichen britischen Kämpfer, der in der Fliegengewichts-Rangliste auf Platz 6 geführt wird, Lone Kavana als Gegner; Notwendigkeit eines strategischen Sieges:

  • Ein Erfolg in diesem Duell würde Temirov die Möglichkeit geben, in die Top-5 seiner Gewichtsklasse aufzusteigen und sich dem Titelrennen zu nähern. Intrigen der Main Card: Volkanovskis Verteidigung und die Trilogie Yan gegen Dvalishvili

Die zentralen Kämpfe des Abends stehen im Fokus von Millionen Fans:

Hauptkampf (Main Event):

Der Wettbewerb begann heute, am 24. Oktober, um

17:00 Uhr nach Taschkent-Zeit. Die Kämpfe der Main Card starten um 22:00 Uhr. Main Card:

Federgewicht (Titel):

  • Alexander Volkanovski (Champion) — Movsar Evloev (Nr. 1) Bantamgewicht (Titel):

  • Petr Yan (Champion) — Merab Dvalishvili (Nr. 1) Fliegengewicht:

  • Lone Kavana (Nr. 6) — Ramazon Temirov (Nr. 10) Schwergewicht:

  • Alexander Volkov (Nr. 2) — Rizvan Kuniev (Nr. 7) Federgewicht:

  • Aaron Pico (Nr. 11) — Losene Keita Prelim Card:

Azamat Murzakanov (Nr. 7) — Dominick Reyes (Nr. 8)

  • Nikita Krylov (Nr. 15) — Abdul-Rakhman Yakhyaev

  • Abusupiyan Magomedov (Nr. 12) — Cameron Rowston

  • Grant Dawson — Nurullo Aliev

  • Colby Thicknesse — Asaf Chopurov

  • Abubakar Vagaev — Jacob Malkoun

  • Bolaji Oki — Daniel Santos

  • Cody Steele — Noah Gounon

  • Jasmine Jasudavicius — Nicole Caliari

  • Yasmin Lusindo — Nikol Kalyari

Ramazon TemirovUFC 333Alexander VolkanovskiPetr YanMMA
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Große Ankündigung vor UFC 333: Wer hat im Kampf zwischen Pjotr Jan und Merab Dwalischwili die Nase vorn?Große Ankündigung vor UFC 333: Wer hat im Kampf zwischen Pjotr Jan und Merab Dwalischwili die Nase vorn?22 Oktober 22:56Islam Makhachev prognostiziert das Schicksal von Petr Yan und Evloev bei UFC 333Islam Makhachev prognostiziert das Schicksal von Petr Yan und Evloev bei UFC 33311 September 09:17Feuriges Duell bei UFC 333: Loner Kavanagh spricht über den Kampf gegen den usbekischen Knockout-KünstlerFeuriges Duell bei UFC 333: Loner Kavanagh spricht über den Kampf gegen den usbekischen Knockout-KünstlerGestern 09:37Khamzat Chimaev gibt Prognosen für drei große Titelkämpfe abKhamzat Chimaev gibt Prognosen für drei große Titelkämpfe ab15 September 08:23Abu Dhabi bebt: Alle Paarungen für UFC 333 stehen festAbu Dhabi bebt: Alle Paarungen für UFC 333 stehen fest16 August 10:00Michael Bisping gibt überraschende Prognose für die Trilogie zwischen Yan und Dvalishvili abMichael Bisping gibt überraschende Prognose für die Trilogie zwischen Yan und Dvalishvili abHeute 17:04
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran