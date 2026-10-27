Volkanovski kündigt sein nächstes Ziel an: Ist es Zeit für die Abrechnung mit Topuria?

·78·Sport
Volkanovski kündigt sein nächstes Ziel an: Ist es Zeit für die Abrechnung mit Topuria?

Der amtierende UFC-Federgewichtschampion, die australische Legende Alexander Volkanovski ehemaliger Champion Ilia Topuriahat offen seinen Wunsch geäußert, einen Rückkampf gegen ihn zu bestreiten.

Der 38-jährige Champion, der seinen Status mit einem glanzvollen Sieg bei «UFC 333» erneut unter Beweis gestellt hat, betonte, dass er die harten Schläge seines Gegners nicht fürchte und alles Nötige besitze, um im Oktagon für klare Verhältnisse zu sorgen.

«Ich liebe den Wettbewerb»: Volkanovskis mutige Herausforderung

In einem Interview mit der Presse sprach Alexander Volkanovski über seine Zukunftspläne und das Feuer für den Kampf gegen Topuria:

  • Hunger auf Wettbewerb und Herausforderung: «Ich bin ein Kämpfer, der den harten Wettbewerb liebt, und ich möchte mich unbedingt noch einmal im Oktagon gegen Topuria beweisen»;

  • Anerkennung der Gefahr: «Ilia ist ein sehr gefährlicher Mann, er hat wirklich schwere und verheerende Schläge. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich genug Erfahrung und Möglichkeiten habe, um den Rückkampf zu gewinnen»;

  • Die Notwendigkeit eines historischen Rückkampfs: Die aktuelle Form beider Kämpfer und das Interesse der Fans machen dieses Duell zu einem der am meisten erwarteten Kämpfe in der Geschichte des Federgewichts.

«UFC 333»-Triumph: Evloev wurde ausgeknockt

Der australische Champion untermauert diese Aussage nach seinem jüngsten überzeugenden Sieg:

  • Die Niederlage von Movsar Evloev: Alexander Volkanovski trat beim prestigeträchtigen Turnier «UFC 333» gegen den ungeschlagenen russischen Herausforderer Movsar Evloev an;

  • Vorzeitiger Sieg in der 2. Runde: Bereits in der zweiten Runde schickte Volkanovski seinen Gegner mit einer Serie harter Schläge auf die Bretter und verteidigte damit erfolgreich seinen Meisterschaftsgürtel;

  • Der Topuria-Faktor: Nun will der Gewichtsklassen-Anführer die einzige offene Frage seiner Karriere klären – er strebt die Revanche gegen Topuria an, der ihn zuvor besiegt hatte.

Status der Meisterschaft im Federgewicht

Indikator

Alexander Volkanovski

Ilia Topuria

Status

Amtierender UFC-Federgewichtschampion

Ehemaliger UFC-Champion

Letzter Kampf

Knockout-Sieg gegen Evloev in Runde 2 bei «UFC 333»

Haltung zum Kampf

Fordert Rückkampf («Bin vom Sieg überzeugt»)

Hauptkandidat für den Rückkampf

Hauptmerkmal

Hoher Kampf-IQ und Ausdauer

Gefährlicher Knockout-Künstler mit schweren Schlägen

Möglicher Kampf

Bei einem der großen UFC-Nummernevents 2026/2027

Das größte PPV-Event des Jahres

Alexander VolkanovskiIlia TopuriaUFC 333Movsar EvloevMMA
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Islam Makhachev prognostiziert das Schicksal von Petr Yan und Evloev bei UFC 333Islam Makhachev prognostiziert das Schicksal von Petr Yan und Evloev bei UFC 33311 September 09:17Volkanovski schlägt Yevloev K.o., Yan gewinnt Trilogie (Alle Ergebnisse von UFC 333)Volkanovski schlägt Yevloev K.o., Yan gewinnt Trilogie (Alle Ergebnisse von UFC 333)25 Oktober 08:16UFC 333: Ramazon Temirov steigt in Abu Dhabi ins Oktagon — Komplette Card und ZeitplanUFC 333: Ramazon Temirov steigt in Abu Dhabi ins Oktagon — Komplette Card und Zeitplan24 Oktober 17:11Khamzat Chimaev gibt Prognosen für drei große Titelkämpfe abKhamzat Chimaev gibt Prognosen für drei große Titelkämpfe ab15 September 08:23Evloev gegen Volkanovski: Hauptkampf von UFC 333 nimmt Gestalt anEvloev gegen Volkanovski: Hauptkampf von UFC 333 nimmt Gestalt an8 August 23:36Petr Yan verteidigt seinen Meistertitel nach Sieg über Merab Dvalishvili in Abu DhabiPetr Yan verteidigt seinen Meistertitel nach Sieg über Merab Dvalishvili in Abu Dhabi25 Oktober 08:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester