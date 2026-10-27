Volkanovski kündigt sein nächstes Ziel an: Ist es Zeit für die Abrechnung mit Topuria?

Der amtierende UFC-Federgewichtschampion, die australische Legende Alexander Volkanovski ehemaliger Champion Ilia Topuriahat offen seinen Wunsch geäußert, einen Rückkampf gegen ihn zu bestreiten.

Der 38-jährige Champion, der seinen Status mit einem glanzvollen Sieg bei «UFC 333» erneut unter Beweis gestellt hat, betonte, dass er die harten Schläge seines Gegners nicht fürchte und alles Nötige besitze, um im Oktagon für klare Verhältnisse zu sorgen.

«Ich liebe den Wettbewerb»: Volkanovskis mutige Herausforderung

In einem Interview mit der Presse sprach Alexander Volkanovski über seine Zukunftspläne und das Feuer für den Kampf gegen Topuria:

Hunger auf Wettbewerb und Herausforderung: «Ich bin ein Kämpfer, der den harten Wettbewerb liebt, und ich möchte mich unbedingt noch einmal im Oktagon gegen Topuria beweisen»;

Anerkennung der Gefahr: «Ilia ist ein sehr gefährlicher Mann, er hat wirklich schwere und verheerende Schläge. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich genug Erfahrung und Möglichkeiten habe, um den Rückkampf zu gewinnen»;

Die Notwendigkeit eines historischen Rückkampfs: Die aktuelle Form beider Kämpfer und das Interesse der Fans machen dieses Duell zu einem der am meisten erwarteten Kämpfe in der Geschichte des Federgewichts.

«UFC 333»-Triumph: Evloev wurde ausgeknockt

Der australische Champion untermauert diese Aussage nach seinem jüngsten überzeugenden Sieg:

Die Niederlage von Movsar Evloev: Alexander Volkanovski trat beim prestigeträchtigen Turnier «UFC 333» gegen den ungeschlagenen russischen Herausforderer Movsar Evloev an;

Vorzeitiger Sieg in der 2. Runde: Bereits in der zweiten Runde schickte Volkanovski seinen Gegner mit einer Serie harter Schläge auf die Bretter und verteidigte damit erfolgreich seinen Meisterschaftsgürtel;

Der Topuria-Faktor: Nun will der Gewichtsklassen-Anführer die einzige offene Frage seiner Karriere klären – er strebt die Revanche gegen Topuria an, der ihn zuvor besiegt hatte.

Status der Meisterschaft im Federgewicht