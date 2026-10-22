Große Ankündigung vor UFC 333: Wer hat im Kampf zwischen Pjotr Jan und Merab Dwalischwili die Nase vorn?

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Große Ankündigung vor UFC 333: Wer hat im Kampf zwischen Pjotr Jan und Merab Dwalischwili die Nase vorn?

In der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) steht eines der am meisten erwarteten Duelle des Jahres bevor. Der ehemalige UFC-Champion T.J. Dillashaw der ehemalige russische Titelträger Pjotr Jan sowie der aktuelle georgische Star Merab Dwalischwili teilte seine Gedanken und Erwartungen zur Trilogie – dem dritten Aufeinandertreffen der beiden.

Der ehemalige amerikanische Champion ist der Meinung, dass Pjotr Jan im zweiten Kampf bereits den idealen „Schlüssel“ gegen den unerbittlichen Druck und den einzigartigen Stil seines Gegners gefunden hatte.

„Jans Takedown-Verteidigung wird Merab zermürben“

T.J. Dillashaw lobte die Defensivtaktik, die der russische Kämpfer im Rückkampf zeigte:

  • Überlegenheit in der Defensive: Dillashaw betonte, dass Jan im zweiten Kampf die perfekte Lösung gegen Merabs Hauptwaffe, die Takedowns, gefunden habe, und diese Defensivarbeit beeindruckte den Amerikaner sehr;

  • Gefahr des Energieverlusts: Wenn Dwalischwili seinen Gegner nicht zu Boden bringen kann, führen die gescheiterten Versuche und die abgewehrten Angriffe dazu, dass er selbst mehr körperliche Kraft verbraucht.

Wie sollte die Taktik aussehen? Körpertreffer als entscheidender Faktor

Dillashaw glaubt, dass das Schicksal des Kampfes erneut durch die Distanz und Treffer zum Körper entschieden wird:

  • Jans Schlüssel zum Sieg: Pjotr sollte seine Taktik keinesfalls ändern – er muss weiterhin Körpertreffer landen, präzise Jabs und Kicks mit dem linken Bein einsetzen sowie Takedowns souverän abwehren;

  • Merabs mögliche Aktionen: Dwalischwili wird weiterhin versuchen, auf die Beine zu gehen. Deshalb muss sich Jan noch stärker auf die Arbeit zum Körper konzentrieren. Gleichzeitig muss Merab seinerseits seine Schlagkombinationen erhöhen.

Dillashaws abschließende Prognose: Sieg für Pjotr Jan

Der amerikanische Analyst sagte einen Sieg für Pjotr Jan in diesem harten und intensiven Kampf voraus. Er glaubt, dass der letzte Erfolg dem russischen Kämpfer großes Selbstvertrauen gegeben hat und er nun genau weiß, wie er Merabs berühmter Ausdauer begegnen muss. Dillashaw erinnerte jedoch auch daran, dass Merab Dwalischwili ein Kämpfer ist, der niemals leicht aufgibt.

Wann und wo findet der Kampf statt?

  • Turnier: „UFC 333“;

  • Datum: 24. Oktober;

  • Ort: Abu Dhabi (VAE).

Pjotr JanMerab DwalischwiliUFC 333T.J. DillashawMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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