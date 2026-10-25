Petr Yan verteidigt seinen Meistertitel nach Sieg über Merab Dvalishvili in Abu Dhabi

In der Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, zog der prestigeträchtige UFC 333 Event mit seinem Co-Main Event die Aufmerksamkeit aller auf sich.

Der amtierende UFC-Champion im Bantamgewicht, der Russe Petr Yan trat gegen seinen härtesten Rivalen, den ehemaligen Champion Merab Dvalishvilian und verteidigte seinen Meistertitel erfolgreich.

Historische Trilogie: Der Stand ist nun 2:1

Die prinzipielle Rivalität zwischen den beiden Stars hat eine lange und komplexe Geschichte:

Erstes Aufeinandertreffen (März 2023): Im ersten Kampf gewann der Georgier Merab Dvalishvili durch unaufhörliche Takedowns und eine hohe Cardio-Leistung;

Revanche (Dezember 2025): Im zweiten Kampf zog Petr Yan die richtigen Schlüsse aus seinen Fehlern, nahm erfolgreich Revanche und holte sich den Gürtel zurück;

Entscheidungskampf (UFC 333): Im dritten und entscheidenden Duell übernahm Yan die Kontrolle und stellte den Gesamstand auf 2:1 und setzte damit einen endgültigen Schlusspunkt unter die Rivalität.

Volle Distanz und Punktrichterentscheidung

Der 5-Runden-Kampf im Oktagon verlief in einem kompromisslosen Tempo und auf höchstem Niveau:

Kampfstrategie: Petr Yan hielt die Distanz präzise, neutralisierte Dvalishvilis gefährliche Wrestling-Versuche und behielt durch starke Schlagkombinationen im Stand die Initiative;

Sieg: Der Kampf ging über die volle Distanz, und am Ende erkannten die Punktrichter einstimmig den Sieg des russischen Kämpfers an.

Mit diesem Sieg bewies Petr Yan erneut seine absolute Dominanz in der Division und zeigte, dass er einer der herausragendsten Champions in der Geschichte der UFC ist.