Mahmud Muradov und Murodjon Ahmadaliyev unterstützen Ramazon Temirov nach Niederlage

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Mahmud Muradov und Murodjon Ahmadaliyev unterstützen Ramazon Temirov nach Niederlage

Bei dem prestigeträchtigen Turnier UFC 333 , das am 24. Oktober in Abu Dhabi stattfand, musste der talentierte usbekische Kämpfer Ramazon Temirov bereits in der ersten Runde seines intensiven Kampfes gegen den Engländer Lone Kavanagh eine Niederlage durch technischen K.o. hinnehmen. Nach diesem unerwarteten Rückschlag ließen bekannte Vertreter des usbekischen Sports ihren Kollegen nicht allein und sprachen ihm öffentlich Mut und mentale Unterstützung zu.

Insbesondere der ehemalige UFC-Kämpfer und bekannte MMA-Experte Mahmud Muradov sowie der ehemalige Boxweltmeister Murodjon Ahmadaliyev Ramazon Temirovwandten sich an ihn und betonten, dass eine Niederlage ein Schritt in Richtung großer Siege sei.

„Ich glaube an dich“: Aufrichtige Worte von Mahmud Muradov

Der lokale MMA-Star Mahmud Muradov erklärte, dass er nicht am Potenzial des jungen Athleten zweifle und riet ihm, die Entschlossenheit nicht zu verlieren:

  • Aufruf zur Standhaftigkeit: „Bruder, halte den Kopf hoch. Was für dich bestimmt ist, wird dir nicht entgehen. Ich habe volles Vertrauen in dich. Du wirst definitiv noch Champion!“, so Muradov zur Ermutigung des Sportlers;

  • Die Wahrheit im Sport: Basierend auf seiner eigenen Erfahrung erklärte Muradov, dass im hochklassigen Mixed Martial Arts ein einziger Fehler oder eine unüberlegte Aktion das Ergebnis entscheiden kann, dies jedoch keineswegs das Ende der Karriere bedeutet.

„Du wirst stärker zurückkommen“: Die Reaktion von Murodjon Ahmadaliyev

Auch der erfahrene Boxer Murodjon Ahmadaliyev, der in großen Ringen viele harte Kämpfe bestritten hat, übermittelte Ramazon seinen Respekt und seine besten Wünsche:

  • Die Prüfung mit Geduld annehmen: „Sowohl Niederlagen als auch Siege kommen von Gott. So Gott will, wirst du stärker zurückkehren“, schrieb der Boxer auf seiner Social-Media-Seite;

  • Moralische Solidarität: Solche Botschaften zeigen den hohen Stellenwert von Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung in der usbekischen Kampfsportwelt.

Der technische K.o. in der ersten Runde bei UFC 333 war eine wichtige Lektion für die Karriere von Ramazon Temirov. Die Solidarität der Sportgemeinschaft und Millionen von Fans bildet das Fundament, damit der junge Athlet in zukünftigen Kämpfen abgeklärter, taktisch versierter und stärker in das Oktagon zurückkehren kann.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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