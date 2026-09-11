Islam Makhachev prognostiziert das Schicksal von Petr Yan und Evloev bei UFC 333

Der weltweit beste Kämpfer (P4P), Islam Makhachev, hat seine überraschende Analyse zu zwei wichtigen Titelkämpfen veröffentlicht, die am 24. Oktober in Abu Dhabi bei UFC 333 stattfinden. Sein Fokus liegt auf dem Schicksal von Merab Dvalishvili und seinem Rivalen Petr Yan, der in eine Trilogie geht, sowie dem ungeschlagenen Movsar Evloev, der im Kampf um den Gürtel auf Alexander Volkanovski trifft. Auf Match TV bezeichnete Makhachev Yans Rückkehr an die Spitze nach schweren Verletzungen als echten Mut und nannte offen den einzigen Weg, Volkanovski zu stoppen.

Warum wird Petr Yan im dritten Kampf gegen den Georgier die Oberhand behalten, wie viele Kämpfe bleiben ihm noch und welches Ergebnis prognostiziert Makhachev für den Kampf zwischen Evloev und Volkanovski?

Triumph und Fall: Verlorene Gürtel und Kämpfe um alles in Abu Dhabi

Die Hauptkämpfe der UFC 333-Card beinhalten zwei große Helden-Dramen:

Petr Yans triumphale Rückkehr: Nach einer schweren Verletzung und Niederlage im ersten Kampf gelang Petr Yan im zweiten Duell das größte Comeback seiner Karriere, indem er den Meistergürtel von Merab Dvalishvili zurückholte;

Dritter Kampf gegen Dvalishvili: Die Trilogie am 24. Oktober dürfte für den russischen Kämpfer deutlich einfacher werden;

Der ungeschlagene Movsar-Test: Movsar Evloev, der in seiner Karriere noch nie verloren hat, bestreitet gegen die Legende Alexander Volkanovski, die das Federgewicht jahrelang dominierte, den wichtigsten Titelkampf seines Lebens;

Kampf ums Überleben: Laut Makhachev war Volkanovski nie ein einfacher Gegner, und es wird ein zermürbender 5-Runden-Krieg erwartet.

«Wie hat alles angefangen?»: Gebrochene Hände und ein ehemaliger Champion ohne Verteidigung

Die Rückkehr zum heutigen Champion-Status war für Petr Yan nicht einfach – er hat schwere körperliche und mentale Prüfungen hinter sich:

Niederlage im Griff der Verletzungen: Im ersten Duell gegen Dvalishvili erlitt Yan eine schwere Verletzung und konnte mit seiner Hand kaum noch schlagen;

Der abgeschriebene Ex-Champion: Viele Kritiker und Fans behaupteten, Petr sei von der Spitze gefallen und seine Ära im Bantamgewicht sei vorbei;

Der zweite Atem: Der russische Kämpfer räumte alle Zweifel aus, zeigte im Rückkampf seine Klasse und holte sich den Thron mit perfekter Takedown-Verteidigung zurück.

Unbeugsamer Wille und Wendepunkt: Der Charakter, der den Gürtel zurückholte

Islam Makhachev erinnerte sich an ein zufälliges Gespräch mit Petr Yan und sprach offen über dessen eiserne Entschlossenheit im Oktagon und seinen bevorstehenden Abschied:

«Petr hat zu viele Verletzungen»: Makhachev sagte, dass die Gesundheit seines Kollegen schwer gelitten habe, er sich dem Ende seiner Karriere nähere und nur noch wenige Kämpfe vor sich habe;

Das Phänomen der Gürtel-Rückkehr: In der Geschichte der MMA ist das Zurückholen eines verlorenen Gürtels eine seltene Leistung, die nur wenigen gelingt;

Taktischer Vorteil: Makhachev glaubt, dass Yan im dritten Kampf jeden Takedown-Versuch von Merab im Voraus blocken und den Rhythmus des Gegners brechen wird.

«Wir haben mit Petr gesprochen – er hat zu viele Verletzungen. Ich denke, er wird noch ein paar Kämpfe bestreiten und nähert sich dem Ende seiner Karriere. Nur wenige Menschen in der Geschichte des Kampfsports haben den Gürtel zurückgeholt, aber Petr ist ein Mann mit Charakter. Der dritte Kampf wird für ihn einfacher sein», betonte Islam Makhachev.

Historischer Indikator und die «3-2»-Prognose gegen Volkanovski

Über das Duell zwischen Movsar Evloev und Alexander Volkanovski sprechend, erkannte Makhachev, der zweimal gegen den australischen Star antrat, die Schwierigkeit an, ihn zu stoppen:

«Man muss ihm das Licht ausknipsen»: Es wurde betont, dass Volkanovski im Oktagon bis zur letzten Sekunde nicht aufgibt und der einzige Weg, ihn zu stoppen, ein sauberer Knockout ist;

Movsars unendliche Energie: Evloevs Stil, Gegner unaufhörlich zu Boden zu bringen, zu klammern und zu kontrollieren, wird in einem 5-Runden-Marathon entscheidend sein;

Genaue Punktzahl: Makhachev prognostizierte, dass Evloev in diesem harten 5-Runden-Kampf den Gürtel durch eine 3-2 Entscheidung der Punktrichter gewinnen wird.

Glauben Sie, dass Petr Yan Merab Dvalishvili im dritten Duell seine Dominanz beweisen und seine Karriere mit einem Sieg krönen kann? Ist Alexander Volkanovski noch in der Lage, dem jungen und ungeschlagenen Movsar Evloev Widerstand zu leisten, oder wird ein neuer Champion mit einem 3-2-Ergebnis geboren, wie Makhachev sagt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des einflussreichsten Champions vor UFC 333 mit allen MMA-Fans!