In der türkischen Süper Lig, teilnehmend Rizespor Vereins-Cheftrainer Recep Uçar gab detaillierte Informationen zum Gesundheitszustand und zur möglichen Rückkehr des Verteidigers der usbekischen Nationalmannschaft, der sich nach einer schweren Verletzung in der Rehabilitationsphase befindet, Husniddin Aliqulovs Gesundheit und wann er wieder in offiziellen Spielen eingesetzt werden könnte.

Der 26-jährige Innenverteidiger, der sich einer Operation am Kreuzband unterziehen musste, kehrt nach einer langen Pause in den Kader zurück.

„Seit einem Monat im Training, aber noch nicht spielbereit“: Die Einschätzung des Cheftrainers

Teamchef Recep Uçar betonte, dass man vorsichtig agiere, um die Gesundheit des erfahrenen Verteidigers nicht zu gefährden:

Rückkehr ins Training: „Aliqulov musste aufgrund einer schweren Verletzung lange vom Platz fernbleiben, da er eine komplexe Kreuzbandoperation hinter sich hatte;

Arbeit mit der Gruppe: Unser Spieler nimmt seit fast einem Monat am Mannschaftstraining teil und absolviert auch heute das volle Training mit der Gruppe;

Frage der Spielpraxis: Allerdings ist er derzeit noch nicht bereit, die volle Intensität offizieller Spiele mitzugehen. Realistisch betrachtet wird es noch etwas Zeit brauchen, bis Aliqulov seine frühere Topform erreicht“, so der türkische Fachmann.

Das Ende eines wichtigen Ausfalls für die Nationalmannschaft und Rizespor

Husniddin Aliqulov ist nicht nur eine der Schlüsselfiguren im Abwehrzentrum von Rizespor, sondern auch einer der Anführer der Defensive der usbekischen Nationalmannschaft.

Ärzte und Trainerstab planen, bei der Rückkehr des Verteidigers kein Risiko einzugehen und ihn in den kommenden Wochen schrittweise von der Bank aus einzusetzen, um das Risiko einer erneuten Verletzung zu minimieren.