Cannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielte

Usbekistans Nationaltrainer Fabio Cannavaro erklärte, dass die bei der Weltmeisterschaft eingesetzte taktische Formation nicht Teil des ursprünglichen Plans gewesen sei. Laut dem italienischen Trainer zwang ihn die Verletzung von Husniddin Aliqulov dazu, das 4-3-3-System aufzugeben und mit drei Innenverteidigern zu spielen.

Cannavaro plant nun, die Nationalmannschaft auf ein offensiveres Modell mit einer Viererkette umzustellen. Diese Veränderung soll sich nicht auf die A-Nationalmannschaft beschränken: Im September ist ein Austausch mit den Trainern der verschiedenen Altersklassen über eine einheitliche Fußballphilosophie vorgesehen.

Welcher Plan wurde durch Aliqulovs Verletzung durchkreuzt?

Cannavaro gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass seine wichtigste taktische Formation vor der Weltmeisterschaft 4-3-3 gewesen sei. Die Verletzung von Innenverteidiger Husniddin Aliqulov zwang den Trainerstab jedoch, den Plan zu überdenken.

„Offen gesagt hat Aliqulov meine Pläne für die Zeit vor der Weltmeisterschaft verändert. Wegen seiner Verletzung entschied ich mich, keine taktische Änderung vorzunehmen.“

Cannavaro meinte damit, dass er das System mit drei Innenverteidigern, an das die Nationalmannschaft bereits gewöhnt war, kurz vor einem großen Turnier nicht radikal verändern wollte. Vor der Weltmeisterschaft hatte er außerdem gesagt, dass es riskant wäre, eine Formation, die unter Srečko Katanec und Timur Kapadze funktioniert hatte, plötzlich zu ersetzen.

Aliqulovs Ausfall verhinderte den Aufbau einer stabilen Defensive, die zum Testen eines neuen Systems nötig gewesen wäre. Deshalb setzte Usbekistan bei der Weltmeisterschaft auf eine Formation, die eher einem 3-4-3 oder in der Defensive einem 5-2-3 entsprach.

Drei Verteidiger waren nicht Cannavaros erste Wahl

Der italienische Trainer betonte, dass das Spiel mit drei Innenverteidigern in seiner Trainerphilosophie nie ein dauerhaft bevorzugter Ansatz gewesen sei.

„Bis jetzt habe ich nur bei Udinese mit drei Innenverteidigern gespielt. Bei allen anderen Mannschaften, mit denen ich gearbeitet habe, kamen hauptsächlich zwei Innenverteidiger zum Einsatz.“

Cannavaro behielt in der Anfangsphase seiner Tätigkeit in Usbekistan die der Nationalmannschaft vertraute Struktur bei. In einer früheren Aussage betonte er, dass das Verständnis der Spieler untereinander wichtiger sei als taktische Zahlen. Außerdem sagte er, ein System mit drei Innenverteidigern könne schnelle Angriffe ermöglichen.

Nach den Erfahrungen bei der Weltmeisterschaft ist die Position des Trainers jedoch klarer: Die Nationalmannschaft muss ihren eigenen offensiven Spielstil entwickeln, statt ihr Spiel ständig an den Gegner anzupassen.

Warum ausgerechnet 4-3-3?

Cannavaro betonte, dass das Spiel mit vier Verteidigern der Mannschaft im letzten Drittel mehr Möglichkeiten geben werde.

„Meine wichtigste taktische Formation war 4-3-3. Mit vier Verteidigern zu spielen, erweitert auch unsere Möglichkeiten im Angriff.“

In einem 4-3-3-System können sich die beiden Außenverteidiger aktiv in den Angriff einschalten, während die drei Mittelfeldspieler im Zentrum eine numerische Überlegenheit schaffen können. Die beiden Flügelspieler der vorderen Reihe können sich näher am Mittelstürmer bewegen und die gegnerische Abwehr mit Breite und Tempo unter Druck setzen.

Obwohl die Formation auf den ersten Blick einfach wirkt, verlangt sie den Spielern große Disziplin ab. Nach einem Ballverlust müssen die Flügelspieler zurückarbeiten, die Mittelfeldspieler gleichzeitig mit dem Pressing beginnen und die Innenverteidiger bereit sein, gegnerische Angreifer in großen Räumen im Eins-gegen-eins zu verteidigen.

Cannavaro hat mehrfach erklärt, dass eine der größten Schwächen der usbekischen Nationalmannschaft die fehlende Fähigkeit zu hoher Intensität sei. Die Umstellung auf 4-3-3 erfordert daher nicht nur eine Änderung der Positionierung auf dem Platz, sondern auch der körperlichen und taktischen Vorbereitung.

In Asien muss die Mannschaft anders spielen

Der Trainer sagte, Usbekistan müsse beim Asien-Cup nicht so dauerhaft auf eine tief stehende Defensive setzen wie bei der Weltmeisterschaft.

„Auch in Asien gibt es keine Mannschaften auf dem Niveau Portugals oder Kolumbiens. Deshalb müssen wir uns weiter in diese Richtung entwickeln und dabei unsere philosophischen Grundsätze ausbauen.“

Cannavaros Aussage deutet weniger auf eine Unterschätzung der Gegner hin als auf die Notwendigkeit, abhängig vom Kräfteverhältnis die Spielinitiative zu übernehmen. Bei der Weltmeisterschaft agierte Usbekistan vorsichtig gegen Gegner mit hohem Tempo, intensivem Pressing und individueller Qualität.

Beim Asien-Cup wird die Nationalmannschaft jedoch mehr Ballbesitz haben, das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern und mehr Spieler in den Angriff einbinden müssen. Ein System mit Viererkette passt zu diesem Ziel, doch sein Erfolg hängt davon ab, wie schnell die Spieler ihre neuen Aufgaben erlernen.

Die Veränderung beginnt nicht nur bei der A-Nationalmannschaft

Cannavaro gab außerdem bekannt, dass er im September die Trainer aller usbekischen Nationalmannschaften aus den verschiedenen Altersklassen treffen will.

„Es ist wichtig, unseren Spielern schon von Kindesbeinen an zu erklären, welche Art von Fußball sie spielen sollen.“

Ziel dieser Initiative ist es, eine methodische Verbindung zwischen den U-Nationalmannschaften, der Olympiamannschaft und der A-Nationalmannschaft zu schaffen. Wenn ein Spieler beispielsweise von der U17 in die Olympiamannschaft wechselt, sollte er nicht mit völlig anderen Anforderungen konfrontiert werden.

Wenn eine einheitliche Philosophie funktioniert:

spielen alle Altersklassen nach ähnlichen Prinzipien;

erlernen die Spieler frühzeitig hohes Pressing und Ballbesitzfußball;

wird der Übergang zur A-Nationalmannschaft erleichtert;

bleibt die grundsätzliche fußballerische Ausrichtung auch bei einem Trainerwechsel erhalten.

Diese Aufgabe lässt sich nicht in einem Trainingslager oder einem einzigen Treffen lösen. Ein einheitlicher Stil muss das gesamte System umfassen – von der Trainerausbildung, den Kinderakademien und dem Athletiktraining bis hin zu den Kriterien für die Spielerauswahl.

Cannavaro will nun seinen eigenen Fußball aufbauen

Das System mit drei Innenverteidigern bei der Weltmeisterschaft war eine Folge der bisherigen Gewohnheiten der Nationalmannschaft, Aliqulovs Verletzung und der Notwendigkeit, gegen starke Gegner vorsichtig zu agieren.

Nun verändert sich die Situation. Vor dem Asien-Cup hat Cannavaro offen angekündigt, den Kader zu erneuern, junge Spieler einzubauen und die Mannschaft auf ein 4-3-3-System umzustellen.

Der wahre Wert dieser Entscheidung wird nicht an den Zahlen der Formation, sondern auf dem Platz sichtbar. Das Spiel mit vier Verteidigern kann Usbekistans Offensivpotenzial erhöhen. Entscheidend bleibt jedoch, wie sich die Mannschaft nach Ballverlusten verteidigt und wie lange sie ein hohes Tempo halten kann.

Cannavaro behielt bei der Weltmeisterschaft das bestehende System bei. Bis zum Asien-Cup will er nun seine eigene Mannschaft und seinen eigenen Fußball aufbauen. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!