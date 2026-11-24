Am 12. Spieltag der türkischen Liga Başakşehir traf zu Hause Çorum auf den Gegner. Obwohl die Gäste mit 2:0 in Führung gingen, sicherten sich die Istanbuler am Ende einen hart erkämpften Sieg — 4:2.

Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov stand in der Startelf und spielte die vollen 90 Minuten durch. In der 78. Minute erzielte er das erste Tor für sein Team und leitete damit das Comeback ein. Für den Stürmer war dies sein 9. Saisontor in der türkischen Süper Lig.

Vier Tore in 13 Minuten und die Tabellensituation

In der 29. Minute der Begegnung Ramiresund in der 68. Minute Mahmich hatten Çorum mit ihren Toren in eine komfortable Führung gebracht. Doch nachdem Shomurodov in der 78. Minute verkürzte, wurde der in der 69. Minute eingewechselte Yildirim zum Helden des Spiels – er traf in der 82., 86. und 90.+1. Minute dreimal ins gegnerische Tor und erzielte einen Hattrick.