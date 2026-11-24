Eldor Shomurodov erzielt 9. Saisontor, Başakşehir dreht 0:2-Rückstand gegen Çorum zu einem 4:2-Sieg
Am 12. Spieltag der türkischen Liga Başakşehir traf zu Hause Çorum auf den Gegner. Obwohl die Gäste mit 2:0 in Führung gingen, sicherten sich die Istanbuler am Ende einen hart erkämpften Sieg — 4:2.
Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov stand in der Startelf und spielte die vollen 90 Minuten durch. In der 78. Minute erzielte er das erste Tor für sein Team und leitete damit das Comeback ein. Für den Stürmer war dies sein 9. Saisontor in der türkischen Süper Lig.
Vier Tore in 13 Minuten und die Tabellensituation
In der 29. Minute der Begegnung Ramiresund in der 68. Minute Mahmich hatten Çorum mit ihren Toren in eine komfortable Führung gebracht. Doch nachdem Shomurodov in der 78. Minute verkürzte, wurde der in der 69. Minute eingewechselte Yildirim zum Helden des Spiels – er traf in der 82., 86. und 90.+1. Minute dreimal ins gegnerische Tor und erzielte einen Hattrick.
Nach diesem Sieg erhöhte Başakşehir sein Punktekonto auf 20 Zähler und kletterte in der Tabelle auf den 7. Platz . Çorum steht mit 16 Punkten auf dem 11. Rang .
Statistiken
Başakşehir
Çorum
Endstand
4
2
Tore
Eldor Shomurodov (78.), Yildirim (82., 86., 90.+1.)
Ramires (29.), Mahmich (68.)
Usbekischer Legionär
Eldor Shomurodov (90 Minuten, 1 Tor — 9. Saisontor)
—
Tabellenplatz / Punkte
7. Platz (20 Punkte)
11. Platz (16 Punkte)
Spielbericht und Aufstellung
Süper Lig. 12. Spieltag
Başakşehir — Çorum 4:2
Tore: Eldor Shomurodov (78.), Yildirim (82., 86., 90.+1.) — Ramires (29.), Mahmich (68.).
Başakşehir: Muhammad, Karbovnik, Opoku, Emin, Saba (Bulut, 46.), Kaluzinski, Olsen, Kemen, Brnich, Zelke (Yildirim, 69.), Eldor Shomurodov.
Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov nach diesen produktiven Leistungen die Torschützenliste der Süper Lig anführen kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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