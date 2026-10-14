Große Veränderungen in der türkischen Süper Lig für usbekische Fußballer erwartet

Fußballer aus turkstämmigen Staaten, einschließlich der Bürger Usbekistans, könnten in naher Zukunft in der türkischen Süper Lig nicht mehr als Legionäre, sondern als einheimische türkische Spieler auflaufen. Laut einem Bericht des renommierten türkischen Mediums TRT Haber wird dieses Thema auf staatlicher Ebene und zwischen Fußballorganisationen ernsthaft diskutiert.

Der stellvertretende Vorsitzende der Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AK Parti) in der türkischen Regierung, Kürşad Zorlu, bestätigte, dass eine offizielle Initiative zur Überprüfung des rechtlichen Status von Sportlern aus der turkstämmigen Welt gestartet wurde.

Verhandlungen mit der TFF und der 200-Millionen-Turk-Raum

Dieses Projekt zielt nicht nur auf eine Regeländerung ab, sondern darauf, die Fußballintegration zwischen den turkstämmigen Völkern auf eine neue Stufe zu heben:

Treffen mit dem Verband: Wie Kürşad Zorlu mitteilte, wurden praktische Schritte zur offiziellen Änderung des Status von Spielern aus turkstämmigen Staaten eingeleitet und Verhandlungen mit dem Präsidenten des türkischen Fußballverbandes (TFF) geführt;

Entdeckung junger Talente: „Dies beschränkt sich nicht nur auf die Statusänderung. Wenn wir das Projekt abschließen, eröffnet sich die Möglichkeit, in einem riesigen turkstämmigen Raum mit über 200 Millionen Einwohnern Tausende junge Talente zu entdecken und zu fördern“;

Ergebnisse bei internationalen Wettbewerben: Es ist geplant, die Wettbewerbsfähigkeit der Nationalmannschaften bei Weltmeisterschaften, Kontinentalturnieren und anderen prestigeträchtigen internationalen Wettbewerben durch die Ausbildung junger Spieler in lokalen Akademien zu steigern.

Usbekische Stars in der Süper Lig: Wie wirkt sich diese Entscheidung auf sie aus?

Sollte diese Initiative offiziell in Kraft treten, wird die Nachfrage nach usbekischen Fußballern bei türkischen Vereinen sprunghaft ansteigen und sie wären von den Ausländerbeschränkungen befreit. Derzeit spielen drei unserer führenden Fußballer in der Süper Lig:

Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev: Beide Offensivstars verteidigen würdig die Farben von Istanbul Başakşehir. Besonders hervorzuheben ist, dass Shomurodov in der vergangenen Saison in der Meisterschaft 22 Tore erzielte und damit der beste Torschütze der Süper Lig wurde;

Husniddin Aliqulov: Der zuverlässige Innenverteidiger spielt seit 2023 regelmäßig in der Stammelf von Rizespor.

Es wird erwartet, dass die Vergabe des Status als einheimischer Spieler den Weg für usbekische Talente über die Türkei in die europäischen Spitzenligen erleichtern wird.