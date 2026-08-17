Die neue Saison der türkischen Süper Lig, die von Millionen Fußballfans in Usbekistan mit großem Interesse verfolgt wird, hat für unsere Landsleute äußerst erfolgreich begonnen.

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Husniddin Aliqulovund sein Klub Rizespor feierten am 1. Spieltag einen knappen Auswärtssieg gegen Konyaspor. Aliqulov, der wegen einer Verletzung aus dem Saisonfinale die Weltmeisterschaft 2026 verpasst hat, stand zwar nicht im Spieltagskader, doch sein Team holte drei wichtige Punkte.

Der Istanbuler Klub Başakşehir setzte sich zu Hause souverän mit 2:0 gegen Kocaelispor durch. Die Hauptrollen spielten dabei zwei Usbeken.

In der 14. Minute legte Fayzullayev auf, in der 72. Minute traf Shomurodov

Usbekistans Fußballer legten den direkten Grundstein für Başakşehirs Sieg:

Abbosbek Fayzullayev: Bereits in der 14. Minute spielte er seinem Mitspieler Christopher Operi den Ball perfekt in den Lauf und verbuchte einen starken Assist. In der 63. Minute wurde er ausgewechselt;

Eldor Shomurodov: Unser 31-jähriger Kapitän, der in der vergangenen Saison mit 22 Treffern die Torjägerkanone der türkischen Süper Lig gewann, eröffnete in der 72. Minute sein Torkonto für die neue Spielzeit. Eine Hereingabe beförderte er direkt ins gegnerische Netz. In der 75. Minute wurde er ausgewechselt.

Salah, Vlahović und Lukaku in der Türkei: ein erbitterter Kampf der Torjäger

Analysten der Süper Lig betonen, dass der Kampf um die Torjägerkanone in dieser Saison der intensivste der Geschichte werden könnte. Im Sommer-Transferfenster holten die türkischen Spitzenklubs einige der größten Stars Europas:

Superstars aus Europa: Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Romelu Lukaku, Mason Greenwood und Leandro Trossard wechselten in die Süper Lig;

Die aktuellen Top-Torjäger der Liga: Die Torschützenkönige der vergangenen Saison – Eldor Shomurodov und Paul Onuachu – blieben bei ihren Klubs. Galatasaray-Star Victor Osimhen startete mit zwei Treffern, während auch Fenerbahçe-Stürmer Anderson Talisca bereits am 1. Spieltag sein Torkonto eröffnete.

Dass Eldor Shomurodov in einer mit solchen Weltstars gespickten Liga gleich am 1. Spieltag traf, beweist, dass er erneut zu den Topfavoriten im Rennen um die Torjägerkanone zählt.

Die nächste Prüfung: ein Spitzenduell gegen Trabzonspor

Nach dem 2:0-Auftaktsieg steht Başakşehir am 2. Spieltag vor einer schweren Prüfung:

Topspiel: Am 23. August gastieren Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev mit ihrem Team bei Trabzonspor, einem der Spitzenklubs der Liga.

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