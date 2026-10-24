El Clásico ohne Vinícius: Real Madrid gibt offiziellen Kader gegen Barcelona bekannt

Im Vorfeld des am meisten erwarteten und zentralen Duells der Saison im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga — El Clásico hat die Real Madrid Pressestelle den offiziellen Kader der Spieler bekannt gegeben, die nach Katalonien reisen.

Das kompromisslose Aufeinandertreffen findet am Sonntag, den 25. Oktober, im prächtigen Camp Nou Stadion statt, der Heimspielstätte des FC Barcelona. Das Spiel beginnt um 01:00 Uhr Ortszeit.

Schwerer Schlag für den Angriff: Warum spielt Vinícius nicht?

Die unangenehmste Nachricht für die Fans aus Madrid betrifft den Hauptstürmer des Teams:

Ausfall wegen Sperre: Der brasilianische Star Vinícius Júnior muss dieses prestigeträchtige Spiel aufgrund einer Sperre verpassen;

Verantwortung liegt bei Mbappé und den Youngstern: In Abwesenheit von Vinícius lastet der Druck auf die gegnerische Abwehr nun auf Kylian Mbappé, Brahim Díaz und dem jungen Talent Endrick.

Der vollständige Kader von Real Madrid für El Clásico:

Der Trainerstab hat folgende Spieler für die Reise nach Katalonien nominiert:

Torhüter: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre;

Verteidiger: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;

Mittelfeldspieler: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Pitarch;

Stürmer: Endrick, Kylian Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Mohamed Diomande.

Dieser Sieg ist für beide Giganten von strategischer Bedeutung, nicht nur für die drei Punkte und die Tabellenführung, sondern auch für die Moral der gesamten Saison.