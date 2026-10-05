7:0 im Camp Nou: FC Barcelona deklassiert Real Madrid im Frauen-Clásico

Am Sonntagabend war das legendäre Camp Nou in Barcelona Schauplatz des größten Duells im spanischen Fußball – dem nächsten Clásico der Frauenmannschaften. Doch auf dem Platz blieb der erwartete harte Kampf aus: Der katalanische FC Barcelona deklassierte seinen Erzrivalen Real Madrid 7:0 mit einer vernichtenden Niederlage.

Die Gastgeberinnen entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit für sich und erzielten fünf unbeantwortete Treffer gegen die Madrileninnen. Nach der Pause wurde das Ergebnis noch zweimal erhöht.

Claudia Pinas Gala und ein Viererpack in 41 Minuten

Die Stürmerin, die zum wahren Star der Begegnung wurde, Claudia Pina wurde zum absoluten Albtraum für die gegnerische Abwehr. Sie erzielte vier Tore und krönte ihre Leistung mit einem klassischen Viererpack:

4. Minute | 1:0: Gleich zu Beginn eröffnete Claudia Pina mit einem schnellen Tor den Torreigen;

28. Minute | 2:0: Die Stürmerin erzielte den zweiten Treffer ihres Teams;

32. Minute | 3:0: Nur vier Minuten später machte Pina ihren Hattrick perfekt;

33. Minute | 4:0: Bevor sich die Madrileninnen erholen konnten, Hansen erzielte das vierte Tor;

45. Minute | 5:0: Kurz vor der Halbzeitpause schnürte Pina ihren Viererpack und sorgte für einen demütigenden Spielstand auf der Anzeigetafel.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Katalaninnen nicht nach: In der 55. Minute erhöhte Pajor auf 6:0, während die eingewechselte Schertenleib in der 88. Minute den 7:0-Endstand besiegelte.

6 Spiele, 6 Siege und 28:2 Tore

Dieser Triumph unterstrich erneut die absolute Dominanz des FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft:

Das Team hat alle 6 Saisonspiele mit überzeugenden Siegen beendet und eine 100-Prozent-Quote;

Das Torverhältnis der Katalaninnen nach sechs Spieltagen ist beeindruckend: 28 erzielte Tore bei nur 2 Gegentreffern.

Jetzt sind die Männer dran: Das große Duell am 25. Oktober

Das Fußballfest im Camp Nou endet hier nicht. Dieses deutliche Ergebnis hat die Spannung für den großen Clásico in Spanien weiter angeheizt.

Nun richtet sich der Blick der ganzen Welt auf das Aufeinandertreffen der Männermannschaften: Am 25. Oktober findet genau im Camp Nou das zentrale Duell zwischen den Männermannschaften des FC Barcelona und Real Madrid statt.

Spielbericht: