El Clásico-Termin steht fest: Wann spielen Barça und Real?

Das Datum für das am meisten erwartete Duell der neuen La Liga-Saison steht fest. Barcelona und Real Madrid treffen am 25. Oktober im Camp Nou aufeinander.

Interessanterweise belegen beide Teams bereits zu Saisonbeginn die Spitzenplätze der Tabelle. Somit könnte das El Clásico am 10. Spieltag nicht nur eine Frage des Prestiges sein, sondern auch für das Titelrennen von großer Bedeutung sein.

El Clásico findet am 25. Oktober statt

Das Spitzenspiel des 10. Spieltags der La Liga wird am 25. Oktober im Stadion von Barcelona ausgetragen.

Natürlich wird dieses Spiel im Fokus der Fußballfans weltweit stehen, da jedes Aufeinandertreffen zwischen Barcelona und Real Madrid ein großes Ereignis ist.

Am 25. Oktober wird das Camp Nou wieder vom Lärm des El Clásico erfüllt sein.

Gleiche Stärke zu Saisonbeginn

Die ersten drei Runden der neuen Meisterschaft haben gezeigt, dass beide Giganten mit ernsthaften Ambitionen gestartet sind.

Derzeit haben Barcelona und Real Madrid jeweils 9 Punkte:

Team Punkte Tabellenplatz Barcelona 9 1. Platz Real Madrid 9 2. Platz

Aufgrund der besseren Tordifferenz belegen die Katalanen derzeit den ersten Platz.

Die Bedeutung des Spiels im Camp Nou

Dass das El Clásico so früh in der Saison stattfindet, sorgt für zusätzliche Spannung.

Die Tabellensituation der Teams kann sich bis zum 25. Oktober noch ändern. Sollten jedoch beide Vereine weiterhin um die Spitzenplätze kämpfen, könnte das Duell im Camp Nou einen wichtigen psychologischen Vorteil im Titelrennen bieten.

Für die Fans ist die Bedeutung dieses Spiels weit größer als die Tabelle.

Barcelona wird versuchen, den Erzrivalen auf heimischem Boden zu schlagen, während Real Madrid mit einem Auswärtssieg ein deutliches Signal an den Gegner und das Titelrennen senden könnte.

Die Spannung steigt bis zum 25. Oktober

Beide Teams haben derzeit 9 Punkte. Die ersten drei Spieltage haben die Vorfreude auf das El Clásico noch weiter gesteigert.

Bis zum 25. Oktober werden jedoch noch einige Runden in der La Liga gespielt, und die Situation in der Tabelle könnte sich völlig verändern.

Daher ist eines sicher: das erste El Clásico der neuen Saison findet am 25. Oktober im Camp Nou statt. Sollten Barcelona und Real Madrid weiterhin an der Spitze stehen, könnte dieses Spiel zu einem der ersten großen Prüfsteine im Titelrennen werden.