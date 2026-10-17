Bernardo Silva könnte Real Madrid im Winter verlassen und in die Serie A wechseln

Der talentierte portugiesische Mittelfeldspieler Bernardo Silva könnte in der Wintertransferperiode den Madrider Verein Real Madrid verlassen. Laut Informationen des bekannten Insiders und Sportjournalisten Ekrem Konur könnte der 32-jährige Star seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen.

Der Turiner Verein Juventus zeigt großes Interesse an ihm, und die Bedingungen für Verhandlungen zwischen den Parteien werden derzeit geprüft.

Das Angebot von Juventus: Leihe bis Saisonende und Gehaltsaufteilung

Der Turiner Klub erwägt für die Wintertransferphase folgendes Modell, um sein Mittelfeld zu verstärken:

Leihvereinbarung: Die Führung von Juventus schlägt eine Leihe des portugiesischen Mittelfeldspielers bis zum Ende der Saison vor;

Gehaltsfrage: Im Rahmen des Deals ist vorgesehen, dass Real Madrid einen Teil des hohen Gehalts von Silva übernimmt;

Die Entscheidung liegt bei den Königlichen: Das Zustandekommen des Transfers hängt in erster Linie davon ab, inwieweit die Madrilenen diesen finanziellen und Leihbedingungen zustimmen.

Kurze Zeit im Santiago Bernabéu und Marktwert

Bernardo Silvas Zeit in Madrid könnte kürzer ausfallen als erwartet:

Sommer-Transfer als freier Spieler: Silva wechselte im Sommer nach Ablauf seines Vertrages bei Manchester Cityablösefrei zu Real Madrid und unterschrieb einen Zweijahresvertrag;

Transferwert: Derzeit wird der Marktwert des 32-jährigen erfahrenen Spielmachers von renommierten Analyseportalen auf etwa 22 Millionen Euro geschätzt.

Sollten sich die Parteien einigen, könnte Silvas Wechsel nach Turin die Titelchancen von Juventus deutlich erhöhen.