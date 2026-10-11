Real feiert wichtigen Sieg, Vinícius Junior erzielt Tor, wird aber vom Platz gestellt

Im Rahmen des 8. Spieltags der spanischen La Liga empfing Real Madrid im heimischen Stadion Villarreal und sicherte sich in einer emotionalen und intensiven Partie einen knappen 1:0-Sieg.

Während Verteidiger Diomande das einzige Tor des Spiels erzielte, wurde der brasilianische Star Vinícius Junior, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, innerhalb weniger Minuten zum Helden und zum tragischen Akteur der Begegnung.

Diomandes Tor und die dramatischen Momente um Vinícius

Die zweite Halbzeit im Santiago Bernabéu entwickelte sich zu einem echten Schlagabtausch voller Intensität und Emotionen:

Das entscheidende Tor (62. Minute): Nach einer Stunde Spielzeit zahlte sich der Druck der Madrilenen aus – Diomande traf präzise ins gegnerische Tor und brachte Real in Führung;

Aberkanntes Tor (71. Minute): Vinícius, der in der 52. Minute für Trent eingewechselt wurde, ließ die Fans in der 71. Minute jubeln, als er den Ball im Netz unterbrachte. Das Tor wurde jedoch wegen eines vorangegangenen Fouls oder einer Abseitsstellung vom Schiedsrichter aberkannt;

Rote Karte und Platzverweis (73. Minute): Nur zwei Minuten später verlor der brasilianische Stürmer die Nerven und wurde vom Hauptschiedsrichter direkt vom Platz gestellt. Die restlichen 17 Minuten plus Nachspielzeit musste der „königliche Klub“ in Unterzahl verteidigen.

Kartenflut und Aufstieg in der Tabelle

In den Schlussminuten verteilte der Schiedsrichter großzügig Gelbe Karten – auf Seiten der Madrilenen wurden Konate, Rüdiger, Tchouaméni und Kylian Mbappé verwarnt. Dennoch konnten die Gastgeber die knappe Führung über die Zeit retten:

Real in den Top 3: Nach diesem wichtigen Sieg erhöhte Real Madrid sein Punktekonto auf 18 Punkte und kletterte auf den 3. Tabellenplatz;

Villarreal im Mittelfeld: Das „Gelbe U-Boot“ ging auswärts leer aus und belegt nun mit 8 Punkten den 11. Platz.

Spielbericht und Aufstellungen

La Liga. 8. Spieltag Real — Villarreal 1:0 Tor: Diomande (62.).

Real: Courtois, Trent (Vinícius, 52.), Konate, Rüdiger, Carreras (Cucurella, 46.), Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Diomande (Dumfries, 86.), Güler (Camavinga, 77.), Mbappé.

Villarreal: Gulácsi, Femenía, Navarro, Foyth (Romero, 56.), Veiga, Cardona (Oluwaseyi, 67.), Comesaña (Saliba, 56.), Gueye, Moleiro, Akhomach (Moreno, 67.), Ayoze Pérez.

Verwarnungen: Bellingham (19.), Konate (81.), Rüdiger (83.), Tchouaméni (87.), Mbappé (90.) — Veiga (10.), Navarro (84.).

Platzverweis: Vinícius (73.).

Die Schützlinge von Carlo Ancelotti zeigten in dieser schwierigen und nervenaufreibenden Partie Charakter und bleiben im Titelrennen.