Eigentor von Casemiro: Inter Miami verliert in New York

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Eigentor von Casemiro: Inter Miami verliert in New York

Im Rahmen des neuesten Spieltags der nordamerikanischen Fußballliga MLS endete das Spitzenspiel in der „Red Bull Arena“ in Harrison mit einem überraschenden Ergebnis. Die einheimischen New York Red Bulls empfingen das mit Stars gespickte Team von Inter Miami und gewannen souverän mit 2:0 .

Lionel Messi und Luis Suárez mussten sich aufgrund des starken Pressings des Gegners und grober Fehler in der Defensive geschlagen geben und ließen wichtige Punkte liegen.

Forsbergs Klasse und Casemiros folgenschwerer Fehler

Die Gastgeber begannen die Partie mit hohem Tempo und konnten in beiden Halbzeiten gefährlichen Druck auf das gegnerische Tor ausüben:

  • Wichtiger Treffer durch Forsberg: Der erfahrene schwedische Mittelfeldspieler Emil Forsberg agierte während der gesamten Partie aktiv und erzielte den Führungstreffer für die New York Red Bulls;

  • Eigentor von Casemiro: Der erfahrene brasilianische Mittelfeldspieler von Miami, Casemiro, unterlief ein unglückliches Eigentor, das den Endstand von 2:0 besiegelte;

  • Schwierigkeiten im Angriff: Obwohl der uruguayische Stürmer Luis Suárez die volle Spielzeit absolvierte, hatte er Schwierigkeiten, die kompakte Defensive des Gegners zu durchbrechen.

Auch Messis Einwechslung konnte das Spiel nicht drehen

Der argentinische Superstar Lionel Messi begann das Spiel zunächst auf der Bank:

  • Wechsel in der zweiten Halbzeit: Der Cheftrainer brachte Messi in der 56. Minute als Einwechselspieler ins Spiel;

  • Defensive des Gegners: Obwohl sich das Tempo und die Spielkontrolle nach der Einwechslung des argentinischen Torjägers leicht verbesserten, ließen die Verteidiger der Red Bulls Messi keinen Raum für entscheidende Abschlüsse.

Nächster Spieltag: Spannende Duelle am 29. Oktober

Für beide Vereine bleibt in der MLS wenig Zeit zum Ausruhen. Die Teams bestreiten ihre nächsten Spiele am 29. Oktober :

  • New York Red Bulls treten auswärts gegen New England Revolution an;

  • Inter Miami empfängt zu Hause mit Cincinnati einen der stärksten Vertreter der Eastern Conference.

MLSInter MiamiNew York Red BullsLionel MessiFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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